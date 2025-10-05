自由電子報
健康 > 杏林動態

嘉基10／11「浪漫三重奏」 邀你來聽音樂會

2025/10/05 10:17

嘉基將於11日舉辦「浪漫三重奏」音樂會，邀請台灣音樂世紀樂團的大提琴家陳閔媃、長笛家楊喻方與鋼琴家蔡世柔共同演出。（嘉基提供）

嘉基將於11日舉辦「浪漫三重奏」音樂會，邀請台灣音樂世紀樂團的大提琴家陳閔媃、長笛家楊喻方與鋼琴家蔡世柔共同演出。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院推動「藝術走入醫院」，將於11日下午2點在醫院路加堂國際會議廳舉辦「浪漫三重奏」音樂會，邀請台灣音樂世紀樂團的大提琴家陳閔媃、長笛家楊喻方與鋼琴家蔡世柔共同帶來一場充滿浪漫氛圍的音樂盛宴，活動免費參加。

台灣音樂世紀樂團自2019年成立以來，致力於古典音樂的推廣與公益演出，並多次受邀於德國柏林及歐洲舞台演出，展現台灣音樂家的國際視野與專業實力。

嘉基表示，「浪漫三重奏」此次到該院演出，不僅延續樂團「用音樂療癒社會角落」理念，也與該院長年推動人文藝術關懷的精神相呼應。

演出曲目，包括古典樂，從孟德爾頌「第一號鋼琴三重奏」到法朗克「長笛、大提琴與鋼琴三重奏」，同時安排跨界旋律，包括吉卜力動畫「崖上的波妞」主題曲、迪士尼「小美人魚」〈Under the Sea〉及電影「女人香」探戈舞曲〈一步之差〉等多元選曲。

嘉基「浪漫三重奏」音樂會，活動免費參加。（嘉基提供）

嘉基「浪漫三重奏」音樂會，活動免費參加。（嘉基提供）

