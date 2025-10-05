自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

骨質疏鬆早期無症狀 護理之家長者篩檢高風險達8成

2025/10/05 10:00

部立新營醫院護理之家82名住民全面骨質密度篩檢，發現8成高風險長者，配合藥物治療，可有效降低骨折發生率。（新營醫院提供）

部立新營醫院護理之家82名住民全面骨質密度篩檢，發現8成高風險長者，配合藥物治療，可有效降低骨折發生率。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕部立新營醫院護理之家82名住民全面骨質密度篩檢，發現8成高風險長者，護理長王雅雯表示，骨質疏鬆在早期往往沒有明顯症狀，長者容易忽略風險，及早發現並配合藥物治療，針對27位符合健保條件的住民積極介入，可有效降低骨折發生率。

檢測結果顯示，8成住民骨質密度不足，骨質流失嚴重且不限性別，經醫療團隊專業評估，共有27名住民符合健保給付標準，依規啟動Prolia等抗骨質疏鬆藥物治療。王雅雯指出，1名82歲女性住民被評估為骨折高危險群，其T-score達-6.1，骨折風險是常人的數倍，屬於極重度骨質疏鬆，幸透過檢測及早發現，立即納入藥物治療及日常照護計畫。護理之家同時針對此類高風險住民加強防護措施，包括正確翻身與移位、避免跌倒及外力碰撞，並搭配營養補充與藥物治療，提升生活品質並減少併發症。

新營醫院表示，整合醫療與長照資源，柳營新建100床住宿型機構即將完工，將延續醫養合一的成功經驗，為銀髮族打造更安全、專業的生活環境。

