健康 > 名人健康事

健康網》莊人祥自曝罹胃癌 醫：早期發現治癒率百分百

2025/10/04 23:46

台灣活力老化推展協會在2日舉辦「長者IPD防治策略共識會」，與會的衛福部次長莊人祥（右），絲毫無倦容，說話更是中氣十足，顯然抗癌有成。（記者羅沛德攝）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部次長莊人祥於4日晚間，在臉書發文，自己在2024年初確診胃癌，當時他剛接任疾管署署長，並透露，跑疾管署的醫藥記者也都知道。他感謝台北榮總團隊及家人的支持，目前恢復良好。

莊人祥確實恢復不錯，2日還風塵僕僕趕場參加台灣活力老化推展協會舉辦「長者IPD防治策略共識會」，隨後即赴立法院，絲毫無病容。他在臉書上也說：「祖上有燒香」讓他身體恢復健康。

根據澄清醫院中港分院衛教資料，胃癌早期發現治癒成功率達近100%。胃癌分期主要根據癌細胞的擴散範圍和嚴重程度來劃分，分為0期到4期。

●胃癌0期：發現胃癌的最早期階段，癌細胞僅限於胃的表層細胞（黏膜上皮層），被稱為原位癌。此時，癌細胞尚未擴散，僅需進行內視鏡切除或外科手術切除即可，不需要化學治療或放射治療，存活率接近100%。

●胃癌1期：當癌細胞未擴散到胃壁深層且腫瘤較小時，可考慮內視鏡切除。若腫瘤較大或分化不佳，則需進行部分或全胃切除並清除淋巴結。胃癌第1期治療通常不需要輔助治療，5年存活率約為90%以上。

●胃癌2期：胃癌第2期治療重點為外科手術，包括次全胃切除或全胃切除。若癌細胞已侵入胃壁深層，術後可能需要化學治療輔助，以降低復發風險。根據研究，手術結合化療可減少12%的復發率，5年存活率約為60%-70%。

●胃癌3期：此時癌細胞已擴散至胃壁全層或鄰近淋巴結，治療以外科手術為主，輔以術後化療或放療。手術方式包括次全胃或全胃切除，並清除淋巴結。胃癌第3期，5年存活率約為30%-55%。

●最晚期階段：癌細胞已經擴散至遠端器官或組織（如肝臟、腹腔內有癌細胞）。此時已無法進行根治性手術，胃癌晚期治療方式可選擇化療、標靶治療或免疫治療以抑制腫瘤再擴大，緩解症狀與延長存活期。

胃癌4期的平均存活期約為11個月，但隨著醫療進步，部分患者的存活期可延長至17個月，5年存活率則約為5%-10%。

