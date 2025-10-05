自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》家中隱藏5大殺手 醫：改變用法遠離疾病

2025/10/05 10:29

健康網》家中隱藏5大殺手 醫：改變用法遠離疾病

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，不沾鍋要定期更換，塗層刮傷或高溫空燒，會釋放出全氟及多氟烷基物質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在家裡用的塑膠餐盒、芳香噴霧、清潔劑、不沾鍋、甚至是殺蟲劑，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，用錯了方法，長期下來，它們釋放的化學物質，可能影響荷爾蒙、損傷呼吸道，甚至與癌症或神經疾病有關。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，塑膠盒裝好飯菜，想吃的時候放入微波爐「叮」一下，這個動作可能會讓你把雙酚A （BPA） 和鄰苯二甲酸酯吃下肚。

黃軒說，這些化學物質會干擾荷爾蒙，長期可能帶來荷爾蒙失衡、肥胖、糖尿病、心血管疾病與生育力下降等問題。這類環境荷爾蒙甚至與兒童肥胖和代謝異常有顯著關聯。他叮嚀，塑膠盒只用來冷藏，不要進微波爐；加熱建議改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼容器，更安全。

再來談芳香劑的危害，噴灑出來是一堆揮發性有機化合物 （VOCs），像是甲苯、甲醛。這些化學分子可能造成呼吸道刺激、慢性咳嗽、過敏、氣喘加重。長期下來，甚至和肺癌風險相關。

在清掃浴室、廚房時，強力清潔劑會排上用場，若是漂白水碰上鹽酸，瞬間會冒出有毒氯氣，吸入之後，不只咳到不行，嚴重甚至會引發急性肺水腫。

不沾鍋是許多婆媽最愛用的鍋具，但如果塗層刮傷或高溫空燒，會釋放出全氟及多氟烷基物質（PFAS）。可怕的是，這些物質進入人體後極難排出，會累積體內，增加致癌、免疫異常及肝臟疾病的風險。

為了怕蚊蟲，多人的第一反應就是狂噴殺蟲劑。但殺蟲劑裡的有機磷和除蟲菊酯，可能對兒童的大腦發育產生影響，甚至增加帕金森病和阿茲海默症的風險。

因此，黃軒建議，避免這5大隱性殺手作怪，可從以下5個生活習慣改善起：

●塑膠盒別進微波爐→改用玻璃或陶瓷。
●芳香劑少噴→開窗通風最好。
●清潔劑不要混合→戴手套保護自己。
●不沾鍋定期更換→避免高溫空燒。
●殺蟲劑少用→物理防治優先。

