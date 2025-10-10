健康網》更年期≠不愛愛了 醫授4法重拾「性」福

菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，親密愛人只要透過溝通、潤滑輔助、骨盆底肌鍛鍊與專業治療，就能重新找回舒適與親密；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性進入更年期後，會發現親密關係變得不如以往順利，甚至產生疼痛或興趣降低的情況。菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這並非異常現象，而是雌激素減少與心理變化共同造成的自然反應。只要透過溝通、潤滑輔助、骨盆底肌鍛鍊與專業治療，就能重新找回舒適與親密。「更年期不是終點，而是學會以新的方式愛自己、愛伴侶的起點。」

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」分享，隨著月經的結束，身體迎來了新的階段。很多女性會問她：「嚴醫師，停經之後，好像對親密關係越來越沒興趣，有時候甚至會不舒服，我是不是不正常了？」她表示，這只是身體變化帶來的挑戰，但絕對不代表幸福的終點。親密關係的品質，是需要我們重新學習與溫柔呵護的。

嚴絢上提到，親密關係會變得有點卡關，主要是生理與心理的雙重影響：

●身體的變化：更年期後，雌激素減少，可能會讓陰道變得比較乾燥、彈性下降，造成性交時的不適或疼痛。這是一個非常直接的生理影響。

●心裡的變化：更年期常伴隨著情緒波動、焦慮或失眠，這些都會影響慾望。同時，對身體變化的擔憂，也可能讓我們在親密時刻感到不自在。

嚴絢上分享，找回舒適與親密，可以這樣做：

●溝通是最好的潤滑劑：誠實地和伴侶溝通妳的感受與不適。讓他理解妳的狀況，一起尋找彼此都舒服的親密方式，這比任何方法都重要。

●善用溫柔小幫手：對於陰道乾澀，可以從使用「水性潤滑劑」開始。如果狀況未改善，可以和醫師討論是否適合使用「陰道保濕劑」或低劑量的「陰道雌激素藥膏」，效果都非常好且安全。

●鍛鍊骨盆底肌：練習 「凱格爾運動」，能強化骨盆底肌，不僅能改善漏尿困擾，也能增加親密時的感受。

●重新定義親密關係：親密不只有性交。更多的擁抱、撫摸、牽手和深度對話，都是維繫情感的重要養分。先從找回不帶壓力的身體接觸開始。

●尋求專業協助：如果問題已影響到妳的生活品質或伴侶關係，別害羞。可以諮詢婦產科醫師。醫師能提供妳更多治療選項（如：荷爾蒙療法、陰道雷射），幫助妳找回舒適。

嚴絢上補充，更年期不是人生的下坡，而是另一段自由旅程的開始。停經後，妳依然值得擁有愛與被愛的權利，以及享受親密的幸福。照顧好自己的感受，就是邁向幸福的第一步。

