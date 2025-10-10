自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》更年期≠不愛愛了 醫授4法重拾「性」福

2025/10/10 21:19

菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，親密愛人只要透過溝通、潤滑輔助、骨盆底肌鍛鍊與專業治療，就能重新找回舒適與親密；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，親密愛人只要透過溝通、潤滑輔助、骨盆底肌鍛鍊與專業治療，就能重新找回舒適與親密；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性進入更年期後，會發現親密關係變得不如以往順利，甚至產生疼痛或興趣降低的情況。菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這並非異常現象，而是雌激素減少與心理變化共同造成的自然反應。只要透過溝通、潤滑輔助、骨盆底肌鍛鍊與專業治療，就能重新找回舒適與親密。「更年期不是終點，而是學會以新的方式愛自己、愛伴侶的起點。」

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」分享，隨著月經的結束，身體迎來了新的階段。很多女性會問她：「嚴醫師，停經之後，好像對親密關係越來越沒興趣，有時候甚至會不舒服，我是不是不正常了？」她表示，這只是身體變化帶來的挑戰，但絕對不代表幸福的終點。親密關係的品質，是需要我們重新學習與溫柔呵護的。

嚴絢上提到，親密關係會變得有點卡關，主要是生理與心理的雙重影響：

●身體的變化：更年期後，雌激素減少，可能會讓陰道變得比較乾燥、彈性下降，造成性交時的不適或疼痛。這是一個非常直接的生理影響。

●心裡的變化：更年期常伴隨著情緒波動、焦慮或失眠，這些都會影響慾望。同時，對身體變化的擔憂，也可能讓我們在親密時刻感到不自在。

嚴絢上分享，找回舒適與親密，可以這樣做：

溝通是最好的潤滑劑：誠實地和伴侶溝通妳的感受與不適。讓他理解妳的狀況，一起尋找彼此都舒服的親密方式，這比任何方法都重要。

善用溫柔小幫手：對於陰道乾澀，可以從使用「水性潤滑劑」開始。如果狀況未改善，可以和醫師討論是否適合使用「陰道保濕劑」或低劑量的「陰道雌激素藥膏」，效果都非常好且安全。

鍛鍊骨盆底肌：練習 「凱格爾運動」，能強化骨盆底肌，不僅能改善漏尿困擾，也能增加親密時的感受。

重新定義親密關係：親密不只有性交。更多的擁抱、撫摸、牽手和深度對話，都是維繫情感的重要養分。先從找回不帶壓力的身體接觸開始。

尋求專業協助：如果問題已影響到妳的生活品質或伴侶關係，別害羞。可以諮詢婦產科醫師。醫師能提供妳更多治療選項（如：荷爾蒙療法、陰道雷射），幫助妳找回舒適。

嚴絢上補充，更年期不是人生的下坡，而是另一段自由旅程的開始。停經後，妳依然值得擁有愛與被愛的權利，以及享受親密的幸福。照顧好自己的感受，就是邁向幸福的第一步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中