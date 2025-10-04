健康網》瀕死孕婦眼上吊、不停抽搐 阿金醫師憶與陰神搶回兩命

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金回憶20年前，搶救一位腦膜炎孕婦，千鈞一髮的醫療決斷，幸而順利救回兩命；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕20年前往事，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金憶起當年剛當上主治醫師的第二年。ICU送來一位孕婦的眼上吊、左側手腳無力，還不時在抽搐，連病床都在抖動，阿金醫師見到病人癲癇，直覺先用藥，快壓下來。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，當年還是菜鳥主治醫師，治療重症的孕婦，壓力是很大的，一旦病況惡化就可能會是「一屍兩命」、「喜事變喪事」的結局 。此外，在檢查和用藥上限制很多，讓人覺得綁手綁腳。

阿金醫師暫且把排山倒海的壓力放一旁，他問團隊：「血氧還好嗎？血壓呢？」當他指示戴上氧血罩，血氧回升了。阿金醫師心中稍稍鬆一口氣。待病人生命跡象穩定後，馬上移去做腦部電腦斷層掃描。

婆婆告訴阿金 先救媽媽

最令阿金感動的是，當他向病患家屬說明接下來危險時，一位婦人開口說話：「請務必以媽媽的健康為首要考量」，阿金轉頭問她是病人的誰？得知是婆婆時，他再次肯定點頭示意，會全力搶救。

經過斷層掃描結果出來，還無法確診，阿金這下要抽取腦脊髓液，但這對一位大腹便便的孕婦來說，醫病都不是太容易的事，尤其是一位意識不清的病人。當時懷疑是結核性腦炎或腦膜炎，為了搶命要先行用藥，無法等到病原報告出來。

搶先用藥 孕婦活過來了

病人在治療後，狀況稍微穩定一些，人是清醒了，但是話仍然說不清楚，半邊肢體也不太能動。後來，她就轉到一般病房繼續治療了。到了那年的秋節前夕，阿金在ICU查房時，被告知有個女人抱著嬰兒來找他，當她報出名字時，阿金嘴角上揚了，再看一眼女娃娃，眼眶紅了，兩人都活下來。

再見女孩 阿金每次都感動紅了眼

又過了幾年，阿金醫師在醫院附近被一位婦人叫住，她指了站在機車前面腳踏板的小女孩，並告訴阿金，這個小女孩就是當初生病時、還在肚子裡的女娃兒。女孩的眼睛水汪汪看著他，叫了一聲「叔叔你好！」阿金的眼眶又紅了。

阿金算算日子，今年這孩子應該滿20歲了。當年從鬼門關搶命成功，那是0.001秒的決定，分分秒秒都攸關他們的生死，甚至關係到一個家庭的幸福。他因此不斷勉勵自己不要忘記當初踏入醫界的初衷，以關懷為出發點，讓病人與家屬都能夠感受到醫護的付出。

