自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期後婦人怨咳嗽就漏尿 醫：試試4改善方法

2025/10/06 15:54

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，更年期漏尿問題大概在40歲以上慢慢會出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，更年期漏尿問題大概在40歲以上慢慢會出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我以為只有生產後會漏尿。」美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，常常有女性病人疑惑，為什麼生產後沒有漏尿問題，反而年紀大了，小孩都10幾20歲了，竟然開始用力大笑咳嗽的時候會漏尿！其實，大部分更年期相關的漏尿問題，大概在40歲以上就會慢慢會出現，這主要跟荷爾蒙有關。減少咖啡因攝取、保持私密處清潔、訓練骨盆底肌、進行私密處電波都是可以嘗試的辦法。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文、上傳影片表示，雌激素下降時，會影響支撐膀胱與尿道的結締組織與肌肉，不只陰道黏膜變薄、尿道黏膜也會，而周圍肌肉的支撐也會下降。因此，漏尿困擾可以先嘗試生活習慣調整：

●控制體重。

●減少茶、咖啡因、酒精的攝取。

●保持私密處清潔，減少感染。

●訓練骨盆底肌。

杜依儒提到，除了居家凱格爾運動，也能藉由體外磁波機器輔助。想要更全面改善私密處健康環境及漏尿困擾，現在也有私密處電波可以選擇，漏尿、乾澀、反覆感染、鬆弛，一次改善到位。她提醒，不是只有產後會漏尿，荷爾蒙變化與年紀也會影響女性的泌尿相關困擾，記得找專業婦產科醫師評估一下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中