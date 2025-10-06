健康網》更年期後婦人怨咳嗽就漏尿 醫：試試4改善方法

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，更年期漏尿問題大概在40歲以上慢慢會出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我以為只有生產後會漏尿。」美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，常常有女性病人疑惑，為什麼生產後沒有漏尿問題，反而年紀大了，小孩都10幾20歲了，竟然開始用力大笑咳嗽的時候會漏尿！其實，大部分更年期相關的漏尿問題，大概在40歲以上就會慢慢會出現，這主要跟荷爾蒙有關。減少咖啡因攝取、保持私密處清潔、訓練骨盆底肌、進行私密處電波都是可以嘗試的辦法。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文、上傳影片表示，雌激素下降時，會影響支撐膀胱與尿道的結締組織與肌肉，不只陰道黏膜變薄、尿道黏膜也會，而周圍肌肉的支撐也會下降。因此，漏尿困擾可以先嘗試生活習慣調整：

●控制體重。

●減少茶、咖啡因、酒精的攝取。

●保持私密處清潔，減少感染。

●訓練骨盆底肌。

杜依儒提到，除了居家凱格爾運動，也能藉由體外磁波機器輔助。想要更全面改善私密處健康環境及漏尿困擾，現在也有私密處電波可以選擇，漏尿、乾澀、反覆感染、鬆弛，一次改善到位。她提醒，不是只有產後會漏尿，荷爾蒙變化與年紀也會影響女性的泌尿相關困擾，記得找專業婦產科醫師評估一下。

