健康網》別讓荷爾蒙失調 百萬網紅醫：要吃得對

荷爾蒙失調，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士教你健康吃，把影響降低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期以後，身體能量、體重、情緒都好像失控了，一整天都很煩躁，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）直指，荷爾蒙在作祟。

卡洛斯．賈拉米洛在YouTube上擁有549萬粉絲，2個月前上架「用更天然的方法控制你的荷爾蒙」已經有10萬次觀看。他分析荷爾蒙會影響代謝、能量、情緒、體重、生育、睡眠等。

請繼續往下閱讀...

此外，胰島素是一種由胰臟分泌的荷爾蒙，主要作用是幫助身體的細胞吸收血液中的葡萄糖；皮質醇是回應壓力時分泌的荷爾蒙；另有一種荷爾蒙更可代表甲狀腺的功能狀態，稱為甲促素（TSH）；雌激素和黃體素主導女性週期，也牽涉情緒與老化；睪固酮在男女都有，推動力量、性慾、體組成，特別有助於肌肉形成；瘦體素（Leptin）是一種由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，主要功能是調控食慾和能量平衡。

如何知道荷爾蒙失調？卡洛斯．賈拉米洛說，可能有慢性疲勞、情緒轉變、體重頑固、掉髮、月經不規則。他談到飲食與荷爾蒙關聯性，每種食物會產生特定的荷爾蒙反應：像胰島素、皮質醇、瘦體素等會受到不同宏量營養素的影響。

●對付胰島素問題：很重要的是飲食要均衡，需有大量纖維、充足蛋白質、以纖維為主的碳水（避免太多澱粉）、以及健康脂肪。間歇性斷食對某些人有幫助。可以考慮肉桂、小檗鹼（berberine）、鉻等補充品。

●對付皮質醇：要吃蛋白質早餐、規律三餐、分量要充足。若有慢性壓力，長時間禁食會反而會讓身體更緊張。能帶來鎮靜效果的食物有可可、綠茶。

●女性荷爾蒙：依週期不同而調整飲食。在濾泡期可多吃十字花科與纖維；黃體期多吃健康脂肪與含鎂食物。

●提高睪固酮：優質動物性脂肪、鋅（像是貝類、南瓜子）、鎂都很重要，避免超加工大豆製品、避免塑膠與任何可能促進雌激素的東西（像啤酒）。

●甲狀腺：蛋白質的足量攝取，碘（海藻）、硒（巴西堅果）都重要。

至於哪一些物質會影響到荷爾蒙，也就是荷爾蒙干擾物，卡洛斯．賈拉米洛指出，塑化劑、化妝品、除草劑、人工甜味劑、食品添加物可能影響健康，因此越來越多國家在檢討使用情形。糖與精緻澱粉也是破壞荷爾蒙平衡的主因之一。

卡洛斯．賈拉米洛說，調整食療法，你的荷爾蒙系統會回應你吃的、想的、做的事情。請依人生不同階段與個人需求去客製化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法