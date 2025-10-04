自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》金鐘獎5冠王袁光麟等不到播出 醫：肝癌來得快又猛

2025/10/04 20:23

健康網》金鐘獎5冠王袁光麟等不到播出 醫：肝癌來得快又猛

5度獲頒廣播金鐘獎的袁光麟（左）因肝癌，2年前已病逝。不少親朋好友都不知他離世，連告別式都沒有參加。（取自陳凱倫臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人陳凱倫今（4）日在臉書寫下不捨文，他說，「金鐘獎常勝軍，等不到播出，人已逝。從劉德凱、劉松仁、鄭少秋，到雙十大典的莊嚴司儀的金鐘的常勝軍袁光麟」。陳凱倫與袁光麟兩人都在抗癌，陳凱倫表示，因為自己的病，錄製好的節目，節目延宕3年，如今要播出時，曾18度入圍、5度獲頒廣播金鐘獎的袁光麟卻已經成了天上的天使。

陳凱倫從口咽癌走過來，他拒絕35次電療，就為了保住嗓音，如今他抗癌成功；而袁光麟就沒有他幸運，一年前因肝癌過世了。陳凱倫回憶，在2022年9月3日錄影結束後的一週，袁光麟親自打給他說：「我不一定要等到TV播出，你也許可以先放YouTube、FB，讓我出現吧！」

陳凱倫還是婉拒他，心裡依然執著要做完13集再依序播出，沒想到命運卻來不及等人。根據三總衛教資料，肝癌在腫瘤小於3公分內大多不會有明顯不適的症狀。常見的症狀包括右上腹悶痛，可局限於右上腹也可以放射到背部上方或肩部。

除了悶痛外，發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等。若是病患原先就有肝硬化的情形，就可能會有腹水、食道靜脈曲張等症狀加重的情形。通常肝癌早期並不會有黃疸，一旦病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

肝癌一直是隱形殺手，沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，因此，慢性肝炎或肝硬化並不會有症狀出現，只有在肝癌細胞將包膜撐開時才會出現脹痛。所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險或癌細胞已轉移出去侵犯神經。另外由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長了腫瘤一般是摸不到的。

少數的病患一般不會有任何不適的症狀，卻由於肝癌的自然破裂造成腹腔內大出血，而 以嚴重的腹膜炎、休克等症狀表現出來。有極少數的病患並沒有腹水的產生就已有骨頭、腎臟、肺部或其它部位的腫瘤轉移了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中