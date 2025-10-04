健康網》金鐘獎5冠王袁光麟等不到播出 醫：肝癌來得快又猛

5度獲頒廣播金鐘獎的袁光麟（左）因肝癌，2年前已病逝。不少親朋好友都不知他離世，連告別式都沒有參加。（取自陳凱倫臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人陳凱倫今（4）日在臉書寫下不捨文，他說，「金鐘獎常勝軍，等不到播出，人已逝。從劉德凱、劉松仁、鄭少秋，到雙十大典的莊嚴司儀的金鐘的常勝軍袁光麟」。陳凱倫與袁光麟兩人都在抗癌，陳凱倫表示，因為自己的病，錄製好的節目，節目延宕3年，如今要播出時，曾18度入圍、5度獲頒廣播金鐘獎的袁光麟卻已經成了天上的天使。

陳凱倫從口咽癌走過來，他拒絕35次電療，就為了保住嗓音，如今他抗癌成功；而袁光麟就沒有他幸運，一年前因肝癌過世了。陳凱倫回憶，在2022年9月3日錄影結束後的一週，袁光麟親自打給他說：「我不一定要等到TV播出，你也許可以先放YouTube、FB，讓我出現吧！」

陳凱倫還是婉拒他，心裡依然執著要做完13集再依序播出，沒想到命運卻來不及等人。根據三總衛教資料，肝癌在腫瘤小於3公分內大多不會有明顯不適的症狀。常見的症狀包括右上腹悶痛，可局限於右上腹也可以放射到背部上方或肩部。

除了悶痛外，發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等。若是病患原先就有肝硬化的情形，就可能會有腹水、食道靜脈曲張等症狀加重的情形。通常肝癌早期並不會有黃疸，一旦病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

肝癌一直是隱形殺手，沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，因此，慢性肝炎或肝硬化並不會有症狀出現，只有在肝癌細胞將包膜撐開時才會出現脹痛。所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險或癌細胞已轉移出去侵犯神經。另外由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長了腫瘤一般是摸不到的。

少數的病患一般不會有任何不適的症狀，卻由於肝癌的自然破裂造成腹腔內大出血，而 以嚴重的腹膜炎、休克等症狀表現出來。有極少數的病患並沒有腹水的產生就已有骨頭、腎臟、肺部或其它部位的腫瘤轉移了。

