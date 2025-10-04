自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》烤肉後喉嚨痛？ 醫教4招降火舒緩 快速恢復

2025/10/04 21:07

耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉雖然歡樂，但烤完後喉嚨乾癢、疼痛卻成了不少人共同的「節後症候群」。耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。若想讓喉嚨盡快恢復，可多補充溫水、避免刺激性食物、遠離煙霧並適度使用喉糖或蜂蜜水，幫助喉嚨降火、舒緩與修復。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，讓你「鎖喉」的4大元凶：

1.煙霧瀰漫的空污攻擊：烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。

2.燥熱上火的食物：重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾癢疼痛。

3.高溫＋缺水的雙重打擊：長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。

4.嗨翻天的用聲過度：烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。

耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。（圖取自freepik）

耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。（圖取自freepik）

王曜說明，KO喉嚨不適！4招實用解方：

1.補足溫潤水分，打好修復基礎：持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤，蜂蜜水也有助於舒緩不適；避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感。

2.調整飲食策略，清淡滋養：避免辛辣、油炸等刺激性食物，選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。

3.遠離雙重煙害，創造呼吸空間：盡量選擇上風處，避免濃煙，遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。

4.善用舒緩小物，即時救援：使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中