限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》烤肉後喉嚨痛？ 醫教4招降火舒緩 快速恢復
〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉雖然歡樂，但烤完後喉嚨乾癢、疼痛卻成了不少人共同的「節後症候群」。耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。若想讓喉嚨盡快恢復，可多補充溫水、避免刺激性食物、遠離煙霧並適度使用喉糖或蜂蜜水，幫助喉嚨降火、舒緩與修復。
王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，讓你「鎖喉」的4大元凶：
請繼續往下閱讀...
1.煙霧瀰漫的空污攻擊：烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。
2.燥熱上火的食物：重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾癢疼痛。
3.高溫＋缺水的雙重打擊：長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。
4.嗨翻天的用聲過度：烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。
王曜說明，KO喉嚨不適！4招實用解方：
1.補足溫潤水分，打好修復基礎：持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤，蜂蜜水也有助於舒緩不適；避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感。
2.調整飲食策略，清淡滋養：避免辛辣、油炸等刺激性食物，選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。
3.遠離雙重煙害，創造呼吸空間：盡量選擇上風處，避免濃煙，遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。
4.善用舒緩小物，即時救援：使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應