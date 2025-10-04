健康網》烤肉後喉嚨痛？ 醫教4招降火舒緩 快速恢復

耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉雖然歡樂，但烤完後喉嚨乾癢、疼痛卻成了不少人共同的「節後症候群」。耳鼻喉科醫師王曜提醒，烤肉過程中的煙霧、上火食物、高溫環境與過度用嗓音，都是造成喉嚨不適的主因。若想讓喉嚨盡快恢復，可多補充溫水、避免刺激性食物、遠離煙霧並適度使用喉糖或蜂蜜水，幫助喉嚨降火、舒緩與修復。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，讓你「鎖喉」的4大元凶：

1.煙霧瀰漫的空污攻擊：烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。

2.燥熱上火的食物：重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾癢疼痛。

3.高溫＋缺水的雙重打擊：長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。

4.嗨翻天的用聲過度：烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。

王曜說明，KO喉嚨不適！4招實用解方：

1.補足溫潤水分，打好修復基礎：持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤，蜂蜜水也有助於舒緩不適；避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感。

2.調整飲食策略，清淡滋養：避免辛辣、油炸等刺激性食物，選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。

3.遠離雙重煙害，創造呼吸空間：盡量選擇上風處，避免濃煙，遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。

4.善用舒緩小物，即時救援：使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。

