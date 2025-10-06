健康網》新手媽咪頻掉髮 醫：產後落髮屬正常現象

不少媽媽在生產完後頻頻掉髮，婦產科醫師蘇怡寧表示，「產後休止期落髮」為正常現象，通常多休養就能恢復；同時提醒避免使用生髮劑。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少產婦在生產前甚至懷孕前，多會憂心秀髮頻頻掉落，每次洗頭或僅是上午起床都相當心驚。婦產科醫師蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，生產後因體內激素下降，毛囊進入休止期，便會開始大量掉髮。多數人在半年到一年之內，頭髮會慢慢回到原本的狀態，不需要特別用藥物治療。

蘇怡寧說明，懷孕的時候，因為體內雌激素上升，毛囊比較多維持在生長期。所以很多孕婦會發現：頭髮比平常還濃密還有光澤，落髮不明顯。但等到生產之後，體內的激素很快下降，毛囊會同時進入休止期，就會出現大量掉髮。這就是大家常聽到的產後落髮，通常在生產後兩到五個月最明顯。

請繼續往下閱讀...

每天洗頭或梳頭的時候，甚至會覺得掉了一大把，看了都很心慌，其實這個現象有個專業名詞：「產後休止期落髮」，是一種正常的生理現象。多數人在半年到一年之內，頭髮會慢慢回到原本的狀態，不需要特別用藥物治療。

不過蘇怡寧表示，如果在懷孕期間就已經出現明顯落髮，就要注意是不是有其他問題，像是：營養不良、缺鐵性貧血、甲狀腺功能異常，這些都可能導致頭髮掉得比較多，需要做進一步檢查。

很多人會問，可不可以擦生髮水或藥物來改善？蘇怡寧提醒，目前沒有證據顯示這些藥物在孕期或哺乳期是安全有效的，因此一般並不建議使用。反而應該把重點放在：均衡飲食、維持良好睡眠、減少壓力、給自己一些時間。所以要提醒大家，懷孕跟產後的落髮，大部分都是暫時的。

蘇怡寧坦言，掉髮的時候看起來很可怕，但通常會慢慢長回來。只要注意身體狀況，定期產檢，必要時檢查有沒有其他內科疾病，不用太過焦慮。

