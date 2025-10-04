榮總攜手台北榮總毒物權威 打造高屏毒物急救與職安防線

屏東榮總攜手台北榮總毒物權威，舉行毒物急救與職安研討會。（屏東榮總提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕為提升高屏地區醫療人員及相關專業人士在中毒急救與職業傷病處置方面的專業能力，屏東榮民總醫院與台北榮總毒藥物防治諮詢中心今天（4日）舉辦「高屏區進階中毒急救教育訓練研討會」，匯聚北、中、南專家資源，研討農藥中毒、化學品暴露、職業傷病防治與臨床急救等重點議題，讓毒物急救更有效率。

屏東榮總院長王瑞祥表示，屏東是農業大縣，長期面對多元且複雜的職業健康風險，從農藥中毒、石化業暴露到心理性職業傷害，這次整合臺北榮總毒物專業資源，邀請權威師資楊振昌醫師等人南下授課，強化南部醫療體系在化學品急性中毒、環境風險監測與職業性癌症防治等方面的應變能量。

屏東榮總急重症醫學部長張運德醫師特別指出，無論是工廠內部的化學品外洩，或農業現場常見的中毒事件，臨床急救皆需分秒必爭，第一線醫療人員必須在最短時間內作出正確判斷與迅速反應，才能有效降低病患死亡風險與長期後遺症發生率，中毒就醫的病患，背後其實都反映出職場環境的潛藏風險與制度缺口，若無從源頭加以預防，醫療端將永遠只能在最後階段疲於搶救。

屏東榮總院長王瑞祥（右）攜手台北榮總毒物權威楊振昌，提升毒物急救與職安能力。（屏東榮總提供）

