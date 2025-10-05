自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》鏟子超人自曝尿變褐色！ 醫談橫紋肌溶解症

2025/10/05 14:43

部分從花蓮返家的鏟子超人自稱尿液是深咖啡色，國軍花蓮總醫院腎臟內科主治醫師巴重翰說明橫紋肌溶解症。圖中人物與新聞無關。（資料照、記者王錦義攝）

部分從花蓮返家的鏟子超人自稱尿液是深咖啡色，國軍花蓮總醫院腎臟內科主治醫師巴重翰說明橫紋肌溶解症。圖中人物與新聞無關。（資料照、記者王錦義攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮光復鄉遭受風災重創，全台各地的「鏟子超人」們，到達光復鄉協助清除淤泥。近日有已返家的鏟子超人直言：某日上午尿尿顏色竟是深褐色，令他震驚不已。國軍花蓮總醫院腎臟內科主治醫師巴重翰說明，肌肉過度使用且體液不足，便容易引發橫紋肌溶解症。

國軍花蓮總醫院腎臟內科主治醫師巴重翰在臉書用短文說明橫紋肌溶解症：在天氣炎熱、肌肉過度使用的情況下，一定要適度飲水並且補充電解質，時時刻刻注意自己的尿量及顏色，避免橫紋肌溶解。

巴重翰表示，橫紋肌溶解症的成因是肌肉過度使用，加上體液不足，導致：肌肉受傷、大量肌球蛋白間接造成腎小管傷害、急性腎損傷、噁心、想吐、發燒、茶色尿。

巴重翰解析，平常的尿色如果是綠茶，橫紋肌溶解的尿色會偏深色，類似紅茶或可樂。若發現此事，建議至腎臟科尋求諮詢，並告知醫護人員近期有至光復協助。

另外，疾管署長羅一鈞也在臉書說明橫紋肌溶解症，最常見的原因是「肌肉過度的使用」或太激烈的運動，如行軍、跑馬拉松，以小腿肌肉較容易受損，會有嚴重肌肉疼痛、難以行走甚至站立蹲下都受影響。

橫紋肌溶解症的預防方式：

1. 平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動與勞動。

2. 在激烈運動或勞動之後，記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會。尤其夏天是橫紋肌溶解症的好發季節，運動/勞動時要量力而行，並特別補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。

3. 若出現肌肉疲勞、疼痛、僵硬時就要趕快休息。如果休息後未能正常恢復，及早檢查及就醫。

羅一鈞表示，雖然現在全國正流行的流感病毒、以及災後須提防的鉤端螺旋體病，都有很少數機率引起肌肉發炎甚至橫紋肌溶解症，但會先有感染症狀（如發燒）數日後才出現肌肉發炎相關症狀。救災工作後一兩天就直接以橫紋肌溶解症嚴重到去住ICU的臨床表現發生，最可能還是「肌肉過度使用」。「請大家提醒鏟子超人多喝水、有肌肉疲勞疼痛僵硬就趕快休息等預防措施。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中