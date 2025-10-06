健康網》從北捷衝突看小孩教養啟示 心理師授守護3件套

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，與其只在事後責怪誰先動手，不如教孩子在衝突中如何自保、脫困、並學會事後求助，守護自己。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕北捷「換位血戰」事件引發熱議，許多人聚焦在互踢的畫面，卻忽略了更深層的問題。當一個人感覺被欺負、表達無效、又無法即時求助時，他該怎麼辦？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這樣的處境，與孩子在人際衝突中的無力感極為相似。與其只在事後責怪誰先動手，不如教孩子在衝突中如何自保、脫困、並學會事後求助，守護自己。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，這個場景，其實和孩子的人際衝突非常相似。「老師，他打我！」、「是他先搶我玩具的！」、「你玩太久了，我也要玩！」，大家都有委屈，但最後演變成互相指責。

請繼續往下閱讀...

黃閎新提到，大人常常只看見「戰後現場」：破掉的玩具、滿臉淚水的孩子、以及夾雜在其中的憤怒與委屈。究竟誰先動手，往往成了無解的謎團。而當孩子一次次感覺「說了也沒用」時，他可能會走向兩種極端：一種是退縮，選擇沉默，不敢再表達；另一種是反擊，甚至用力過頭。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子一次次感覺「說了也沒用」時，他可能會走向兩種極端：一種是退縮，選擇沉默，不敢再表達；另一種是反擊，甚至用力過頭。（圖取自freepik）

黃閎新分享，自己看北捷事件時，一方面能理解那種「終於反擊」的快感，另一方面也想到，我們平常總在教孩子「用言語解決，不要動手」。但當言語無效時，孩子該怎麼辦？這種矛盾，其實每天都存在於教養現場。所以當孩子真的遇到衝突、甚至挨打卻無法立刻求助時，大人能提前做哪些準備？

1.我們可以教孩子「先保護自己」：如果對方要出手又真的跑不掉，就先用手臂護住頭和身體要害，至少降低受傷的程度。

2.我們可以幫孩子熟悉「安全出口」：如果還有機會閃躲或脫身，就立刻跑開，往老師、辦公室或任何安全的大人身邊去。

3.讓孩子練習「事後說出來」：挨打並不是丟臉的事，真正需要的是勇敢告訴老師或父母，而不是把痛苦和委屈悶在心裡。

黃閎新補充，沒有任何方法能套用所有狀況，但若孩子心裡已有這些「備案」，遇到衝突時就不會完全孤立無援。最重要的，是讓孩子相信：即使當下沒有人馬上伸出援手，他仍然有一點力量，可以守護自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法