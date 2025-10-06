自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》從北捷衝突看小孩教養啟示 心理師授守護3件套

2025/10/06 16:53

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，與其只在事後責怪誰先動手，不如教孩子在衝突中如何自保、脫困、並學會事後求助，守護自己。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，與其只在事後責怪誰先動手，不如教孩子在衝突中如何自保、脫困、並學會事後求助，守護自己。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕北捷「換位血戰」事件引發熱議，許多人聚焦在互踢的畫面，卻忽略了更深層的問題。當一個人感覺被欺負、表達無效、又無法即時求助時，他該怎麼辦？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這樣的處境，與孩子在人際衝突中的無力感極為相似。與其只在事後責怪誰先動手，不如教孩子在衝突中如何自保、脫困、並學會事後求助，守護自己。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，這個場景，其實和孩子的人際衝突非常相似。「老師，他打我！」、「是他先搶我玩具的！」、「你玩太久了，我也要玩！」，大家都有委屈，但最後演變成互相指責。

黃閎新提到，大人常常只看見「戰後現場」：破掉的玩具、滿臉淚水的孩子、以及夾雜在其中的憤怒與委屈。究竟誰先動手，往往成了無解的謎團。而當孩子一次次感覺「說了也沒用」時，他可能會走向兩種極端：一種是退縮，選擇沉默，不敢再表達；另一種是反擊，甚至用力過頭。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子一次次感覺「說了也沒用」時，他可能會走向兩種極端：一種是退縮，選擇沉默，不敢再表達；另一種是反擊，甚至用力過頭。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子一次次感覺「說了也沒用」時，他可能會走向兩種極端：一種是退縮，選擇沉默，不敢再表達；另一種是反擊，甚至用力過頭。（圖取自freepik）

黃閎新分享，自己看北捷事件時，一方面能理解那種「終於反擊」的快感，另一方面也想到，我們平常總在教孩子「用言語解決，不要動手」。但當言語無效時，孩子該怎麼辦？這種矛盾，其實每天都存在於教養現場。所以當孩子真的遇到衝突、甚至挨打卻無法立刻求助時，大人能提前做哪些準備？

1.我們可以教孩子「先保護自己」：如果對方要出手又真的跑不掉，就先用手臂護住頭和身體要害，至少降低受傷的程度。

2.我們可以幫孩子熟悉「安全出口」：如果還有機會閃躲或脫身，就立刻跑開，往老師、辦公室或任何安全的大人身邊去。

3.讓孩子練習「事後說出來」：挨打並不是丟臉的事，真正需要的是勇敢告訴老師或父母，而不是把痛苦和委屈悶在心裡。

黃閎新補充，沒有任何方法能套用所有狀況，但若孩子心裡已有這些「備案」，遇到衝突時就不會完全孤立無援。最重要的，是讓孩子相信：即使當下沒有人馬上伸出援手，他仍然有一點力量，可以守護自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中