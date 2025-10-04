健康網》台大兒科「萌芽」短片 喚出「畢業」學長姊溫情喊話

台大兒童醫院日前上架「只有兒科才有的風景：萌芽」，讓曾是兒科的學長、姊，紛紛上網向學弟妹溫情喊話：「加入兒科大家庭吧！」（擷取自「萌芽」影片）

〔健康頻道／綜合報導〕繼台大外科部招募住院醫師「搶救摯愛」影片爆紅，台大兒童醫院日前也公布「只有兒科才有的風景：萌芽」，不過，院長李旺祚則表示，這不是一部招生影片，而是希望透過影片，化解大眾對兒科的誤解、重新認識兒科醫師。

最近各大醫院已轉向宣導短片模式宣傳。台大走溫情路線，三總則以「七大高手─肺癌專科團隊」打動人心，在社群平台引來不少討論及好評。三總短片上架1個月已有2.2萬次觀看；台大外科「搶救摯愛」上架2週，有5.7萬次觀看；台大兒科「萌芽」僅有2天，已有近6千次觀看紀錄，短片策略頗獲好評。

台北愛群兒童成長診所陳如瑩醫師曾在台大兒童醫院小兒腸胃擔任研修醫師，看到「娘家」PO出影片時，她在臉書上寫：「常常有人問我為什麼走兒科，因為我很喜歡小朋友！」

她說，兒科是一個很特別的科別，幼小的孩子沒有辦法主動表達他的病痛與需求，就必須靠專業的兒科醫師抽絲剝繭幫他們處理問題。孩子們總是這麼的單純且可愛，就算前面做了很多檢查哭得呼天搶地，安頓下來之後還是會跟你開心地玩或禮貌地說掰掰。

另一位也是台大兒科訓練出來的兒科醫師陳奕成，他看完影片後，寫下：「看完這部影片，心裡有很多感觸。身為從台大訓練出來的兒科醫師，看到這些熟悉的場景，馬上就讓我回想起以前在兒童醫院的日子：不管白天黑夜都待在病房，陪伴爸媽一起緊張、一起期待，小朋友好起來、恢復笑容的那段時光」。

陳如瑩也語重心長地說，少子化的台灣，每一個孩子都很珍貴，也鼓勵對兒科有熱情的人加入這個可愛的大家庭。陳奕成則是向讀醫的學弟妹喊話：「兒科雖然辛苦，但收穫也很多。孩子的笑容、爸媽的一句謝謝，常常就是我們繼續走下去的力量」。

