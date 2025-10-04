健康網》肉烤焦怎辦？營養師：避焦黑陷阱 搭5食材更健康

營養師高敏敏提醒，若肉僅微焦可去除焦黑處再食用，但若整片焦黑、碳化，最好直接丟棄。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉香氣四溢，但若一不小心烤焦，恐怕也把健康一同「烤」掉！營養師高敏敏於臉書專頁發文建議，若肉僅微焦可去除焦黑處再食用，但若整片焦黑、碳化，最好直接丟棄。想烤得香又不焦，可先將食材切薄或預煮；搭配洋蔥、芭樂、萵苣、奇異果與綠茶等食材，不僅解膩，還能幫助代謝、減少毒素累積。

高敏敏提到，高溫碳烤含油脂或澱粉的食材時，很容易產生一種叫 PAH（多環芳香族碳氫化合物）的物質，這可是被世界衛生組織列為，一級致癌物！目前標準：烤肉PAH不得超過5ppb，一旦超標，長期吃下來可能增加肺癌、胃癌或大腸癌風險。

請繼續往下閱讀...

拯救中秋烤焦的肉

高敏敏表示，烤物如果微微焦、小部分焦黑，可以把焦黑部分剝掉，一般健康人吃是沒問題的；整片烤到黑嚕嚕、過度碳化的，PAH含量可能高出正常食物200～400倍。若你身體健康、沒特殊病史，可剝掉焦黑處後食用（偶爾吃可以）；但如果你是腸胃敏感、免疫力較差、或家族有癌症病史，建議直接丟掉比較安全。雖然人體本身有免疫系統能對抗癌細胞，但體質較弱的人，本身防線就比較脆弱 真的不建議冒險。

營養師高敏敏表示，烤物如果微微焦、小部分焦黑，可以把焦黑部分剝掉，一般健康人吃是沒問題的。（圖取自freepik）

怎麼做才能烤得香又不焦？

●食材太厚：先切薄片、小塊再烤。

●難熟的食材：先汆燙、蒸熟或微波預熱。

這樣就能縮短直火加熱時間，也比較不會烤焦產生致癌物。

高敏敏分享，這5種食物搭配著吃，不只能補充營養 還能幫助身體代謝、解油膩更輕鬆：

1.洋蔥：含有硫化物，是身體天然的解毒小幫手！能幫忙分解體內的有害物質 像是烤肉過程可能產生的毒素（如PAHs）；吃烤肉時多夾一點洋蔥，不只香氣加分 還能提升保護力！

2.芭樂：維生素C含量超高，是抗氧化高手。可以中和自由基，減少吃進高溫燒烤產生的氧化傷害；建議搭配白肉或海鮮吃，清爽又解膩！

營養師高敏敏表示，洋蔥含有硫化物，是身體天然的解毒小幫手。（圖取自freepik）

3.萵苣：富含水分、膳食纖維，能促進腸胃蠕動，幫助你把多餘廢物順利排出體外，也能舒緩烤肉後的腸胃負擔。可以用萵苣包肉吃 美味加分又多一份膳食纖維！

4.奇異果：裡頭含有奇異果酵素，可以幫助消化蛋白質、加速代謝，尤其烤肉多半是高蛋白＋高脂肪，奇異果可以幫你減少脹氣不適感。

5.綠茶：含有茶多酚，有強大的抗氧化作用，也能幫助身體把吃進去的有害物質，如致癌物，能更快排出。建議搭配無糖綠茶，清爽還能降火氣！

高敏敏提醒，如果是腸胃比較敏感的人，也別忘了，食材要新鮮、加熱要徹底，吃得安心最重要！聰明避開烤焦陷阱，才能吃得開心又安心。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法