自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝「無糖飲」竟脂肪肝？醫談「熱量陷阱」

2025/10/05 09:32

不少人喝珍奶時喜歡點無糖，以為這樣比較不會胖；然敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅提醒，珍珠這類的配料，才是熱量炸彈。（圖取自shutterstock）

不少人喝珍奶時喜歡點無糖，以為這樣比較不會胖；然敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅提醒，珍珠這類的配料，才是熱量炸彈。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕熱愛喝飲料的人，總覺得自己只要喝無糖的，就會比較健康。然提醒，熱量陷阱恐藏在配料中！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，有些人有這種想法：「我都喝無糖的飲料了，應該不會變胖了吧？」陳榮堅直呼「小心！熱量陷阱，可能就藏在配料裡！」

陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享一位個案：年約30歲的女性來我的減重門診，她的體重其實不重，看起來不算胖，但是體脂率卻高達 40%，而且公司體檢還發現有「脂肪肝」。她覺得很疑惑：「我好像應該要減重，但體重明明又不重呀！那該怎麼辦呢？」

分析體脂肪高的原因後，發現她很愛喝手搖飲，雖然都是喝無糖，但是每次都會加珍珠、椰果等配料，而這些料的熱量與碳水都偏高，長期下來就容易累積過多的熱量。

我們建議她一定要慢慢改掉這個習慣：不要求一開始就完全戒掉手搖，可以慢慢的降低喝手搖飲的頻率；喜歡有咀嚼感，可以選擇糖分較低、非澱粉類的配料代替。光是這個小小的改變，一個月後回診，她的體脂率就從40%降至35%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中