健康網》喝「無糖飲」竟脂肪肝？醫談「熱量陷阱」

不少人喝珍奶時喜歡點無糖，以為這樣比較不會胖；然敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅提醒，珍珠這類的配料，才是熱量炸彈。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕熱愛喝飲料的人，總覺得自己只要喝無糖的，就會比較健康。然提醒，熱量陷阱恐藏在配料中！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，有些人有這種想法：「我都喝無糖的飲料了，應該不會變胖了吧？」陳榮堅直呼「小心！熱量陷阱，可能就藏在配料裡！」

陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享一位個案：年約30歲的女性來我的減重門診，她的體重其實不重，看起來不算胖，但是體脂率卻高達 40%，而且公司體檢還發現有「脂肪肝」。她覺得很疑惑：「我好像應該要減重，但體重明明又不重呀！那該怎麼辦呢？」

分析體脂肪高的原因後，發現她很愛喝手搖飲，雖然都是喝無糖，但是每次都會加珍珠、椰果等配料，而這些料的熱量與碳水都偏高，長期下來就容易累積過多的熱量。

我們建議她一定要慢慢改掉這個習慣：不要求一開始就完全戒掉手搖，可以慢慢的降低喝手搖飲的頻率；喜歡有咀嚼感，可以選擇糖分較低、非澱粉類的配料代替。光是這個小小的改變，一個月後回診，她的體脂率就從40%降至35%。

