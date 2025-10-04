拉麵一週吃過量死亡率高1.52倍 愛喝湯也是風險族

日本研究發現，一週吃超過三次拉麵，比每個月吃不到一次的人，死亡率高出1.52倍；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕從醬油拉麵到味噌拉麵，從豚骨拉麵到牛骨拉麵，拉麵愛好者的口袋名單總是吃不完，不過山形大學和山形縣立米澤營養大學的聯合研究團隊發現，一週吃三次以上拉麵的人，死亡率高出每個月吃不到一次的人1.52倍，還點名：70歲以下、有飲酒習慣、喝掉一半以上湯的人風險顯著提高。

綜合媒體報導，研究團隊對6725名參與問卷調查的居民（男性2349人，女性4376人）進行調查，探討了拉麵消費頻率與死亡率之間的關係。根據依照拉麵消費頻率，將受試者分為四組：每月少於一次、每月一至三次、每週一至二次、每週三次以上。其中，每月一至三次拉麵的人最常見，而每週三次以上民眾則最少見。

從健康狀況數據分析顯示，經常吃拉麵的人BMI較高、吸菸、飲酒量較大，且喝掉一半以上的拉麵湯的可能性也較大。此外，每週吃三次及以上拉麵的人，糖尿病、高血壓、血脂異常的盛行率最高。雖然不代表每週吃三次以上的拉麵就會致命，但也證實經常吃拉麵的人往往面臨更高的健康風險。

山形大學醫學院公共衛生系教授今田恆夫表示，愛好者沒有必要完全戒掉拉麵，重要的是多久吃一次及怎麼吃，像是減少吃的頻率、不要喝湯、選擇低鹽拉麵、搭配蔬菜及配料。

