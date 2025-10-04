健康網》黑心豬大腸漂白下肚 國環院：最嚴重喪失意識

黑心豬大腸用工業雙氧水漂白，國家環境毒物研究中心表示，濃度過高可造成人體損傷；圖為情境照。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕屏東「百威食品公司」涉嫌以工業用雙氧水漂白病變豬大腸後，再賣給下游廠商，預估有2公噸「黑心豬大腸」流入市場。根據國家環境毒物研究中心衛教資料指出，若皮膚接觸到會引起刺激，接觸到高濃縮的過溶液會導致皮膚起水泡並嚴重灼傷。

該公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白病變的豬大腸後販售給下游廠商。美國「職業安全與健康管理局」規定工作場所中，其空氣中過氧化氫含量不得超過1ppm。

工業用雙氧水，又稱過氧化氫，為一種人造的化學物質。雖然少量的過氧化氫氣體可在自然環境的空氣中發現，但其主要仍屬人工合成物質。

攝入稀釋的過氧化氫溶液可能會導致嘔吐、輕度胃腸道刺激、胃脹，並在極少數情況下會引起腸道潰瘍或栓塞（空氣氣泡堵塞血管）。攝入濃度10%至20%的過氧化氫溶液會產生類似症狀，暴露於過氧化氫的組織可能引起灼傷。若攝入更高濃度的過氧化氫溶液，除了上述症狀外，更可能誘發急性呼吸系統癱瘓而導致意識喪失。食入大量過氧化氫時，嘴巴會立即吐出白色泡沫。

工業中，高濃度的過氧化氫用作紡織品與紙張的漂白劑，亦可作為火箭燃料的成分，以及用於製造泡沫橡膠與有機化學品。使用過氧化氫的工人可能透過吸入或皮膚接觸而受到傷害。

