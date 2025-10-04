自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》黑心豬大腸漂白下肚 國環院：最嚴重喪失意識

2025/10/04 15:52

健康網》黑心豬大腸漂白下肚 國環院：最嚴重喪失意識

黑心豬大腸用工業雙氧水漂白，國家環境毒物研究中心表示，濃度過高可造成人體損傷；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕屏東「百威食品公司」涉嫌以工業用雙氧水漂白病變豬大腸後，再賣給下游廠商，預估有2公噸「黑心豬大腸」流入市場。根據國家環境毒物研究中心衛教資料指出，若皮膚接觸到會引起刺激，接觸到高濃縮的過溶液會導致皮膚起水泡並嚴重灼傷。

該公司涉嫌利用工業用雙氧水，漂白病變的豬大腸後販售給下游廠商。美國「職業安全與健康管理局」規定工作場所中，其空氣中過氧化氫含量不得超過1ppm。

工業用雙氧水，又稱過氧化氫，為一種人造的化學物質。雖然少量的過氧化氫氣體可在自然環境的空氣中發現，但其主要仍屬人工合成物質。

攝入稀釋的過氧化氫溶液可能會導致嘔吐、輕度胃腸道刺激、胃脹，並在極少數情況下會引起腸道潰瘍或栓塞（空氣氣泡堵塞血管）。攝入濃度10%至20%的過氧化氫溶液會產生類似症狀，暴露於過氧化氫的組織可能引起灼傷。若攝入更高濃度的過氧化氫溶液，除了上述症狀外，更可能誘發急性呼吸系統癱瘓而導致意識喪失。食入大量過氧化氫時，嘴巴會立即吐出白色泡沫。

工業中，高濃度的過氧化氫用作紡織品與紙張的漂白劑，亦可作為火箭燃料的成分，以及用於製造泡沫橡膠與有機化學品。使用過氧化氫的工人可能透過吸入或皮膚接觸而受到傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中