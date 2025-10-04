自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》大齡男想一次尿乾淨 德網紅醫建議坐著尿

2025/10/04 17:09

不少男性總想知道如何「尿乾淨」，德國網紅泌尿科醫師菲力提出解方。（圖取自shutterstock）

不少男性總想知道如何「尿乾淨」，德國網紅泌尿科醫師菲力提出解方。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性有夜尿以及頻繁跑廁所，也有不少50歲以上的男性，經常有尿尿後，卻感覺沒有將膀胱徹底排空的感覺。德國網紅泌尿科醫師「菲力」（Dr. phil. Stefan Buntrock）透過35萬訂閱的頻道《UroChannel》說明，50歲以上的男性若能坐在馬桶上排尿，將能幫助膀胱排出更多尿。該影片在1年時間，獲得31萬餘次點閱。

菲力認為，一個人排尿的尿量，要看3大細節：

●流量與排空：良好的尿流會帶來更有效的膀胱排空。

●壓力與阻力：排尿涉及兩個關鍵變量：壓力（源自膀胱）和阻力（來自泌尿系統）。壓力必須克服阻力才能順利排尿。其中，壓力來源分為膀胱逼尿肌（Detrusor muscle），這是主要的動力來源，透過收縮將膀胱排空。增加腹壓（例如腹部用力）可以促進排尿，但不建議過度用力，因為這可能導致肌肉失衡和其他負面影響。

●阻力：阻礙自由尿流的任何因素，例如攝護腺肥大、尿道狹窄或骨盆底肌過度活。

菲力認為，年齡與排尿效率的變化有關。隨著年齡增長，膀胱會失去彈性和肌肉力量（壓力降低），而大多數男性的攝護腺會增大（阻力增加）。同時之所以經常覺得「尿不乾淨」，是因為年長者在排尿結束後，膀胱內可能會殘留尿液（稱為殘餘尿）。對於 60 歲以上的男性，殘餘尿量在 30 到 50 毫升是正常的。

菲力提醒，殘餘尿量即使很高（例如 300-500 毫升），患者也可能因為習慣而沒有感覺。醫師建議就醫了解此事。

最後，菲力提出最佳排尿姿勢建議。50 歲以上的男性建議坐著排尿。坐著可以讓骨盆底肌完全放鬆，而在站立時，骨盆底肌必須參與協調和平衡。此外，坐著更能有效地利用腹壓。坐著排尿能讓 50 歲以上的男性更有效地排空膀胱，並有更好的尿流。若是年輕男性，站立或坐下影響不大。

同時，菲力提醒「排尿與排便相關」。經驗法則：當便秘解決後，膀胱排空也會得到改善。許多人會發現排便後排尿會更容易。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中