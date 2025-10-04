健康網》大齡男想一次尿乾淨 德網紅醫建議坐著尿

不少男性總想知道如何「尿乾淨」，德國網紅泌尿科醫師菲力提出解方。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性有夜尿以及頻繁跑廁所，也有不少50歲以上的男性，經常有尿尿後，卻感覺沒有將膀胱徹底排空的感覺。德國網紅泌尿科醫師「菲力」（Dr. phil. Stefan Buntrock）透過35萬訂閱的頻道《UroChannel》說明，50歲以上的男性若能坐在馬桶上排尿，將能幫助膀胱排出更多尿。該影片在1年時間，獲得31萬餘次點閱。

菲力認為，一個人排尿的尿量，要看3大細節：

●流量與排空：良好的尿流會帶來更有效的膀胱排空。

●壓力與阻力：排尿涉及兩個關鍵變量：壓力（源自膀胱）和阻力（來自泌尿系統）。壓力必須克服阻力才能順利排尿。其中，壓力來源分為膀胱逼尿肌（Detrusor muscle），這是主要的動力來源，透過收縮將膀胱排空。增加腹壓（例如腹部用力）可以促進排尿，但不建議過度用力，因為這可能導致肌肉失衡和其他負面影響。

●阻力：阻礙自由尿流的任何因素，例如攝護腺肥大、尿道狹窄或骨盆底肌過度活。

菲力認為，年齡與排尿效率的變化有關。隨著年齡增長，膀胱會失去彈性和肌肉力量（壓力降低），而大多數男性的攝護腺會增大（阻力增加）。同時之所以經常覺得「尿不乾淨」，是因為年長者在排尿結束後，膀胱內可能會殘留尿液（稱為殘餘尿）。對於 60 歲以上的男性，殘餘尿量在 30 到 50 毫升是正常的。

菲力提醒，殘餘尿量即使很高（例如 300-500 毫升），患者也可能因為習慣而沒有感覺。醫師建議就醫了解此事。

最後，菲力提出最佳排尿姿勢建議。50 歲以上的男性建議坐著排尿。坐著可以讓骨盆底肌完全放鬆，而在站立時，骨盆底肌必須參與協調和平衡。此外，坐著更能有效地利用腹壓。坐著排尿能讓 50 歲以上的男性更有效地排空膀胱，並有更好的尿流。若是年輕男性，站立或坐下影響不大。

同時，菲力提醒「排尿與排便相關」。經驗法則：當便秘解決後，膀胱排空也會得到改善。許多人會發現排便後排尿會更容易。

