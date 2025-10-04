自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》蕭敬騰岳父林光寧又抱恙 防5類中風併發症入侵

2025/10/04 15:02

蕭敬騰透露岳父病情，疑再度入院治療。台北慈濟醫院職能治療師馮紀慈表示，中風者易積痰在肺部，引發肺炎。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕蕭敬騰的岳父林光寧身體再度因呼吸困難送醫，老蕭透露目前已由加護病房轉至普通病房。而這一次，醫師要求岳父多留院觀察，避免病情反覆惡化。

老蕭表示，上（9）月初時，岳父因肺炎轉入加護病房插管治療，日前又再度復發。他說：「每天我都會去醫院，前兩天岳父還在加護，現在已經出來了。」他表示，這次醫師也交代了，所以他與老婆Summer決定不要急著，一定要讓岳父多住幾天，真的穩定了再出院，「住到醫師趕我們出來」。

根據台北慈濟醫院衛教資料，腦中風病人易有動作、語言與吞嚥，認知等問題表現。動作方面可能有感覺異常，嘴歪眼斜，一側或兩側肢體無力、麻木，步態不穩，運動失調；語言與吞嚥方面，口語可能有言語不清、構音障礙、溝通困難，吞嚥則亦有吞食困難、流口水。腦中風病人易出現眩暈、嘔吐、頭痛，意識模糊或甚至昏迷，而也會影響精神上的改變：情緒冷漠、躁動不安、記憶喪失等。

職能治療師馮紀慈指出，中風患者腦部組織會有不同程度的受損或死亡，並對身體功能造成不同程度的影響，包括身體活動、語言
機能或理解能力等，往往引起日常生活及自我照顧的問題。悉心的護理有助於面對這些問題及改善患者的生活素質。復健目標主要包括﹕增強患者的自我照顧能力，保持肢體的功能、預防併發症發生，改善患者的生活素質。

而中風併發症有5類，照顧者要多加留意、小心：

●心血管疾病：腦中風病患容易合併有高血壓、冠狀動脈疾病、心律不整及鬱血性心衰竭等心血管疾病，平時應定期服藥及追蹤治療。

●肺炎：病人在無法有效清痰的情況下，痰液易積聚在肺部，若吞嚥功能異常容易嗆咳，加上感染則導致肺炎。預防的方式為經常讓病人坐起來咳痰、拍痰、姿勢性引流、抽痰。

●泌尿道感染：腦中風的病人因中樞神經系統受損，排尿發生困難，容易造成細菌感染發炎。居家照護需注意日常的清潔並給予適當飲水，以減低泌尿道感染的機率。

●排便困難：高纖維飲食，充足水分，以及定時排便的習慣都有助於改善排便問題，有時仍須輔以軟便劑或肛門塞劑使用。

●跌倒：腦中風病人因半邊肢體無力、平衡功能不佳或是注意力缺失的情形容易造成跌倒的現象。
平時應多注意病人的日常活動，使用適當的輔具及給予患側適當的支持，並改善環境中容易造成跌倒的不良因子。

●褥瘡：若病人行動不便，身體常在長期壓迫之下會造成皮膚潰爛，形成褥瘡。預防的方法包括每兩個小時替病人變換姿勢、翻身並經常檢查皮膚的完整性。

