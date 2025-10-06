自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》醫：睡眠呼吸中止症 美國已可居家檢測

2025/10/06 14:14

美國目前可進行睡眠呼吸中止症的居家檢測，嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐認為，這項疾病未來可能被控制。示意圖。（圖取自shutterstock）

美國目前可進行睡眠呼吸中止症的居家檢測，嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐認為，這項疾病未來可能被控制。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多聽說過睡眠呼吸中止症，但要怎麼知道自己有沒有？嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐表示，在美國，90%以上的睡眠檢測都已經是在家裡做完，並且獲得診斷。為什麼有的醫師推薦做居家檢測？居家檢測準不準呢？答案是：適合做的人，很準！但要醫師評估報告準確！

黃健祐在臉書粉專「黃健祐耳鼻喉醫師」表示，在2020年，美國在過去20年經歷了一場診斷睡眠呼吸中止症的重大變革。他解析，早期睡眠呼吸中止症的檢查都是在醫院執行。需要在醫院過夜，不舒適，要等非常久，且所費不貲。所以美國耳鼻喉科醫師就提出改用居家檢測作為診斷工具，但因為設備看似簡單，很快的就被主要的胸腔科醫師和睡眠中心們質疑這樣不準確。

但隨著更多研究指出居家檢測效果完全不遜於醫院檢測，考量對大眾診斷疾病的便利可以促進更多健康，幾年後耳鼻喉科醫學會的名義在次提出申請。終於在與美國保險給付單位多次辯論後獲得認同可作為診斷睡眠呼吸中止症的標準，隨之也改寫了目前的診斷流程。

以美國為例，只要是：

1. 測前機率高，已經能判對高度風險是阻塞型睡眠呼吸中止。

2. 沒有其他嚴重的共同疾病包含心臟，肺臟，大腦，神經肌肉傳導疾病等。

3. 排除其他睡眠疾病的發生可能。

就可以直接在家裡做睡眠檢測診斷睡眠呼吸中止症。

很快的台灣胸腔暨重症加護醫學會在給你打打氣：阻塞性睡眠呼吸中止陽壓呼吸器治療臨床手冊也推出台灣版的臨床手術。同意按照這個流程多數患者都可以在家做出方便的診斷。

黃健祐認為，未來可能看到這個疾病，即將成為下一個人類可以大幅度控制的慢性病。就像高血壓，高血糖，之後可能會多一個高呼吸中止，然後也可以像慢性病一樣做出有效的控制。

