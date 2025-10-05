自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》熟透香蕉化身天然甜！「減醣鬆餅」0砂糖也超美味

2025/10/05 11:27

這份「減醣鬆餅」全麥麵粉取代白麵粉，並且0添加砂糖；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃下午茶點心卻怕熱量爆表？營養師林俐岑在臉書分享「減醣鬆餅」的健康食譜，主打零砂糖、低負擔卻依舊香甜可口。林俐岑指出，這款鬆餅完全不需要額外添加砂糖，靠「熟透香蕉」釋放出的天然甜味，搭配全麥麵粉取代白麵粉，不僅保有鬆餅的綿密口感，更兼具營養與健康，是大人小孩都能安心享用的下午茶選擇。

她也強調，家中只要有一支不沾平底鍋，就能輕鬆完成，完全不需要鬆餅機。從備料到完成只要30分鐘，就能端上一盤熱騰騰的鬆餅，當作點心或早餐都十分合適，以下是食材及作法。

「減醣鬆餅」食譜公開

食材準備：

●熟透香蕉 1 根。

●全麥麵粉 80 公克。

●雞蛋 1 顆。

●鮮奶 80cc。

●泡打粉 2 公克。

熟透的香蕉壓成泥，可以提供天然甜味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

熟透的香蕉壓成泥，可以提供天然甜味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

作法步驟：

1. 香蕉搗爛成泥。

2. 加入雞蛋、鮮奶攪拌均勻。

3. 倒入泡打粉混合。

4. 麵糊舀入不沾平底鍋，煎至起泡翻面。

5. 兩面金黃即可起鍋。

這份份量約能煎出7至8片圓形鬆餅，外觀可愛又營養滿分。香蕉自然的甜度，完全不會膩；小朋友也愛吃，媽媽也不用擔心熱量。想要無負擔享受美味下午茶，不妨趁家裡的香蕉熟透時，動手做一份「減醣鬆餅」，既能解饞也能顧健康！

