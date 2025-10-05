限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》熟透香蕉化身天然甜！「減醣鬆餅」0砂糖也超美味
〔健康頻道／綜合報導〕想吃下午茶點心卻怕熱量爆表？營養師林俐岑在臉書分享「減醣鬆餅」的健康食譜，主打零砂糖、低負擔卻依舊香甜可口。林俐岑指出，這款鬆餅完全不需要額外添加砂糖，靠「熟透香蕉」釋放出的天然甜味，搭配全麥麵粉取代白麵粉，不僅保有鬆餅的綿密口感，更兼具營養與健康，是大人小孩都能安心享用的下午茶選擇。
她也強調，家中只要有一支不沾平底鍋，就能輕鬆完成，完全不需要鬆餅機。從備料到完成只要30分鐘，就能端上一盤熱騰騰的鬆餅，當作點心或早餐都十分合適，以下是食材及作法。
請繼續往下閱讀...
「減醣鬆餅」食譜公開
食材準備：
●熟透香蕉 1 根。
●全麥麵粉 80 公克。
●雞蛋 1 顆。
●鮮奶 80cc。
●泡打粉 2 公克。
作法步驟：
1. 香蕉搗爛成泥。
2. 加入雞蛋、鮮奶攪拌均勻。
3. 倒入泡打粉混合。
4. 麵糊舀入不沾平底鍋，煎至起泡翻面。
5. 兩面金黃即可起鍋。
這份份量約能煎出7至8片圓形鬆餅，外觀可愛又營養滿分。香蕉自然的甜度，完全不會膩；小朋友也愛吃，媽媽也不用擔心熱量。想要無負擔享受美味下午茶，不妨趁家裡的香蕉熟透時，動手做一份「減醣鬆餅」，既能解饞也能顧健康！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應