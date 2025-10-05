自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》讓好菌「定居」腸道 醫推1平價好水果

2025/10/05 12:43

芭樂果皮與籽中的多酚與單寧，會釋放澀味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別再小看芭樂了！台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師在臉書專頁「基因醫師張家銘」指出，芭樂不僅熱量低、維生素C豐富，更是能幫助「腸道好菌留下來」的超強益生元來源。對於想要改善排便、增強免疫力甚至養好氣色的人，芭樂其實是平價、最實用的健康密碼。

為什麼光吃益生菌不夠？

張家銘強調，很多人以為每天吞益生菌膠囊就能改善便秘、過敏或脹氣，但事實上，好菌往往撐不過兩週就消失。原因是「缺少益生元」，也就是牠們的食物與生存環境。沒有養分，再好的益生菌也只能當「過客」。

芭樂＝腸道好菌的三餐

芭樂的膳食纖維含量非常高，每100克就有5～7克，比多數水果還要多。這些纖維能被比菲德氏菌、乳酸桿菌等好菌利用，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助修復腸黏膜、降低發炎並強化免疫力。換句話說，芭樂不只是「順便幫助排便」的水果，而是能真正養菌、養腸、養健康的平價超級食物。

許多病患吃芭樂後，排便更順暢、不容易感冒，甚至口氣改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

苦澀就是保護力

芭樂的熱量超低，每100克僅約35～40大卡，非常適合控制血糖與減脂飲食。雖然口感有時帶點「澀味」，但那其實來自果皮與籽中的多酚與單寧，這些天然成分具有強大的抗氧化與抗菌力。

吃芭樂真的有感

許多病患連續一段時間每天吃芭樂後，發現排便更順暢、不容易感冒，甚至口氣改善。張家銘指出，這不是巧合，而是芭樂中高纖與抗氧化物質正在默默發揮作用。

吃芭樂的小技巧

●盡量連皮連籽一起吃，營養最完整。

●不要榨汁過濾，否則纖維流失一大半。

●每天吃一點，比偶爾一次吃很多更有效。

平民版保健食品 就在水果攤

「什麼是真正的保健食品？就是從第一口開始，腸道就說謝謝的那種。」張家銘說。相比昂貴的進口保健品，一顆便宜又常見的芭樂，其實就是腸道健康的隱藏冠軍。

