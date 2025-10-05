健康網》談民代關說 ICU醫籲病患：給醫療人員信任與尊重

有病患在住院前，憂心若沒有找民代關說，可能得不到較佳的醫療品質。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金強調，給醫護人員尊重與信任，才能獲得醫療人員的真心對待。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人，特別是年長者，總認為若需要住院，必須請民代「關說」，才能夠較早入院，或得到較佳的照護。然奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說明，對於醫療處置，找民代關說並沒有實質幫助，有時更有反效果。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金向民眾喊話「找民代關說，未來恐有難以補償的人情債」，同時建議醫療人員若遇到類似情形，學著「轉念」，想想病患恐有某部分較為弱勢，才會需要關說。

陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」說明，特地找民代來「關心」，不限於有權有勢的人。有些相對弱勢、無助的家庭，也可能透過里長或選舉樁腳，請民代關心一下，當然民代也樂於提供「選民服務」。不過，民眾不了解是：在醫療處置上，這樣的「關心」不僅沒有實質幫助，有時候，反而會造成反效果。

多數人以為，「只要民代出面，醫院就會賣面子，一定會多做點什麼的啦！」例如會用比較好的藥、開刀會安排比較厲害的人、床位不用等這麼久等等。陳志金強調，現實是殘酷的，以上這些都是「想太多了！」

醫療團隊面對這樣「關心」，大部分都是「平常心」看待與對待的，本來該怎麼治療，就依專業與健保規定治療，根本不會因為「民代這樣的關心」而多做點什麼的。況且，民代也不太可能每一個請託，都親自到醫院去探視與拜訪，多數的時候，是請助理跟醫院公關講一聲床號，醫院公關再發個簡訊給主治醫師而已。而醫師，收到這種「形式上」的關心，比較好的情況是直接刪除，不予理會。

為什麼「直接刪除，不予理會」反而是「比較好」的結果呢？因為至少醫師沒有因此「動怒」或採取「防衛醫療」。

很多醫師把這些「關說文化」視為「對醫療團隊的不信任」與「民代對醫療專業的干擾」，這是會影響治療心情的。再想單純一點，民代有黨派之分，醫師難道怎麼可能沒有政治喜好？有時候，我都覺得去關說的人怎麼就不擔心，所拜託的民代不得主治醫師的緣也罷，萬一剛好是和醫師「不同色彩」，不就所託非人了？這樣對自己或家屬或親友，真的有比較好嗎？

在這個「人手一機」、「爆料文化」的年代，民代和醫院公關通常會盡量不要去踩醫師的地雷，因為一個不小心，就會讓民代或醫院，鬧上網路或媒體。我猜，應該也沒有哪一位民代願意為了一個不是大咖的「選民」付託，赴湯蹈火，冒著搞得一身腥的風險吧？

所以啊，大家都是心照不宣、行禮如儀，以一種對醫師最小最少干擾的方式，一般就是傳個簡訊給醫師「某民代關心某床某病人」而已，完成形式上「付託」，交差了事。當然，這個跟真正權大勢大的 VIP 關說，是不一樣的。

還有就是：「天下沒有白吃的午餐！」你請託民代幫忙一下，難道就不用還人家人情嗎？所有的債，最難清償的就是「人情債」，不能不還。等還的時候到了，若對方要求當事人做違背意願的事或能力上有困難的事，豈不是自己為難自己嗎？

真心建議，對醫療人員尊重與信任，家人（或自己）才能獲得醫療人員真心的對待，這才是對最好的治療。當然，我也真心希望，民代們與其把時間花在這類「形式上」的服務上，倒不如把時間花在其他更有意義的公眾福祉上，攜手合作才能改造這個文化。

對於醫療人員方面，陳志金表示，面對病人家屬找民代來關心，我是正向看待的。身為專業的醫療人員，「轉念」很重要。

即使有種不被信任的感覺，我還是會思考「家屬為什麼需要去找民代？」很大一部分的原因是他們「無助」，是他們「想要為自己家人多做一點事」，還有是他們對龐大的醫療體系、疾病、治療的不了解。

我在收到這類關心的簡訊時，我都會先檢討自己「是不是有哪裡沒有說明清楚，才讓家屬如此擔心或無助？」並且找機會跟家屬補充說明「某某民代有在關心你的家人，但請你放心，即使沒有民代開口，我們醫療團隊也會盡最大努力，給你家人最好的治療。下次不需要這樣去拜託了，這個欠人家的人情，很難還的。」一般來說，家屬聽了這番話都會安心許多。

記得有一回，遇到一個比較弱勢的家庭，他們竟然請得動民代，還親自要來探訪。原來是家屬有認識民代的某位大樁腳，而這位大樁腳搞不清楚狀況。醫院公關也很為難，只好試探看看我能不能出面說明一下。他們其實還是很怕醫師會生氣，也不會勉強醫師，畢竟，還是那句話，沒有人想被爆料或上媒體。當然，一開始我也是不悅的，但是深吸一口氣後，我答應了，因為我腦裡打了一個如意算盤。

既然民代來了，我就行禮如儀地握手與交換名片、交待病況，強調我們團隊為病人所做的努力。當然，民代很識趣說「我們要信任醫師啦！這醫院很好，陳主任很專業，家屬要放心，交給專業的來。」

陳志金心想：不錯喔！這樣說話很安全，即使被偷錄影爆料，也不會有事的。接下來陳志金接話「議員真熱心，這麼關心病人和選民。你曉得的，這個家庭很辛苦，經濟負擔也很大，他們又是古意人，不好意思開口求助。既然來了，您一定很樂意再幫他們這個忙，我請書記把病人住加護病房的醫療帳單讓你過目，你再看看怎麼幫他們比較好？」

議員大概沒料到我會這麼直接，面露震驚，但眼前將近十個人看著他，他很快就露出笑容，說「我們回去研究看看，研究看看，醫生都很忙，我們就不要打擾醫生了，陳主任，您快先去忙吧！」

身為專業的醫療人員，要嘛就直接回絕公關的請託。既然答應了，就不要擺臉色讓大家為難。既然答應了，就是要解決問題，讓家屬安心、讓民代盡興。「客客氣氣地把戲演好是最基本的，如果能夠再多替家屬多爭取一點協助，那不是更好嗎？」

最後，陳志金強調，對醫療人員尊重與信任，才能獲得醫療人員的真心對待、才是對你或家人最好的治療。真的不必特地去請託民代，畢竟人情債是最難還的。不過，若民代們發自內心想替選民服務，與其提供這類「形式上」的關心，不如直接給予經濟上的「實質」援助，不僅效果實際，選民也會比較有感。

