健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

阿北灰指甲自卑怕洗腳 下肢傷口整合照護恢復信心

2025/10/04 13:43

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會，副院長湯宏仁致詞。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會，副院長湯宏仁致詞。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕68歲的康姓阿伯足部皮膚龜裂，因有灰指甲問題，必須盡量避免碰水，長期不敢洗腳，產生自卑感。奇美醫學中心提供了下肢傷口整合照護的服務，有效改善，讓他重拾信心。

奇美醫學中心今（4）天以「下肢傷口整合照護」為主題舉辦國際研討會，邀請來自美國、新加坡，以及台灣等地的頂尖專家齊聚，針對全球最新的治療趨勢、臨床實務與成果進行分享、交流，現場互動熱烈，康姓阿伯的灰指甲問題則是案例之一。

康男，有糖尿、中風等病史，因雙下肢皮膚龜裂，加上有灰指甲，長期不敢以水洗腳，為此感到自卑，也對醫療失去信心，後來轉介奇美的足部護理門診，經過定期治療，並由該院傷口中心照護資訊平台追蹤管理，問題已獲明顯改善。

今天的研討會由奇美的傷口照護中心與整形外科共同主辦，盼能藉此提升台灣在下肢傷口照護領域的能量與品質，邁向國際標準，也讓大家意識到，傷口不只是皮膚問題，糖尿病足與下肢傷口感染風險高，嚴重的恐導致截肢。

奇美傷口照護中心主任林祐丞指出，隨著高齡化與慢性病盛行，糖尿病足、靜脈潰瘍與壓瘡等下肢傷口問題日益嚴峻，嚴重影響生活品質；根據去年台灣糖尿病年鑑資料，第2型糖尿病病人併發糖尿病足的比率在2016年達到高峰（3.14%）後逐漸下降，但足部感染率卻從2014年的97.25%升至2019年的98.91%，其中蜂窩組織炎/膿腫比例由73.58%升至87.43%，壞疽也有上升趨勢。

林祐丞認為，雖然截肢率由10.36%降至4.83%，但下降趨緩，必須持續加強整合照護，奇美跨領域整合，啟動「足部門診」，打造一條龍服務，造福有需要的病人，專責處理複雜的病指（趾）甲問題，糖尿病與慢性病人常見的足部問題，如厚甲、嵌甲、雞眼、繭、真菌感染與皮膚乾裂等。

會由專業足部護理師進行全方位評估與處置，包含修剪指甲、減壓、清除角質與衛教指導，有效改善病人困擾已久的足部問題，並預防傷口再發生。

林祐丞強調，下肢傷口感染若未妥善處理，可能引發蜂窩性組織炎、壞疽、骨髓炎與敗血症，嚴重者甚至需截肢，影響病人行動能力與生命安全；複雜的下肢傷口已非單一科別所能解決，需整合傷口處理、血糖控制、血管循環、足部壓力分配與後續的復健等多面向照護，才能達到最佳的治療效果。

林祐丞提到，美國與新加坡在足病學的發展各有特色，前者融合醫學和外科，專業資格嚴格且臨床範圍廣泛，發展方向涵蓋外科創新、慢病護理及多元專科細分，並以國際學術交流推動全球足病醫療的持續進步。

新加坡足病學則是專業發展穩健，體系制度完善，致力於提升足部健康管理的整體服務品質，強調多專業合作以應對複雜的足部疾病需求，這些國際經驗不僅展現全球趨勢，也為台灣臨床照護提供寶貴的參考與啟發。

林祐丞表示，奇美傷口照護中心自2020年10月開始使用AI輔助下肢動脈傷口照護，傷口AI結合彩色影像、熱成像與3D掃描技術，不僅運用於醫院中，更導入在宅居家照護上。

傷口AI能自動分析傷口大小、深度與組織變化，並推薦最適敷料與治療方案，能減低人為誤判風險，也讓病人在家即可獲得精準照護；透過傷口AI輔助，傷口癒合速度提升2倍以上，目前奇美醫院傷口照護中心已協助386名個案，100%傷口壞死組織減少、紅色肉芽組織增生、傷口縮合，有效降低截肢與併發症風險。

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會，新加坡學者發表演說。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會，新加坡學者發表演說。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心以「下肢傷口整合照護」為主題，舉辦國際研討會。（奇美醫學中心提供）

