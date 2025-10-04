自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台南鹽水「奇憶學堂」遷移 打造五星級失智社區服務據點

2025/10/04 13:40

柳營奇美醫院院長周偉倪（左）和奇憶學堂學員展示手作藝品。（記者楊金城攝）

柳營奇美醫院院長周偉倪（左）和奇憶學堂學員展示手作藝品。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部推動失智友善社區計畫，台南柳營奇美醫院在鹽水區成立失智社區服務據點「奇憶學堂」長期關注失智長輩的健康與照護需求已有6年，因服務人數愈來愈多，醫院與台灣基督長老教會鹽水教會合作，將閒置的教會幼稚園舊址重新整修；目前「奇憶學堂」已搬遷至新址，提供長者快樂學習、更便利性的照顧及喘息服務。

柳營奇美醫院院長周偉倪、台南市衛生局主秘陳淑娟、鹽水區長陳文琪、台灣基督長老教會嘉義中會黃世偉牧師等人昨天（3日）一同見證啟用如「五星級」般舒適、貼心的失智社區服務據點鹽水「奇憶學堂」。

長者學習課程多。（記者楊金城攝）

長者學習課程多。（記者楊金城攝）

學堂長者學員也以熱力十足的打擊音樂表演，展現長者們活潑有朝氣的一面，隨後由黃世偉牧師帶領祈禱為新據點與長者獻上祝福，期盼落實在地安老的願景。

周偉倪表示，「奇憶學堂」自成立以來，持續規劃藝術手作、律動課程及社會參與等認知促進活動，幫助長輩延緩退化、維持尊嚴，也減輕家屬的照顧壓力。此次搬遷後的新環境不僅空間寬敞明亮，更進一步增設無障礙廁所與園藝區，讓長輩在安全、舒適且友善的環境中自在參與，不論是上課、休憩或戶外活動，都能獲得更貼心的支持。這樣的升級據點，被地方民眾形容為「五星級的社區服務據點」，充分展現醫院與教會攜手合作所帶來的最大福祉。

黃世偉說，教會將閒置的舊幼兒園轉化為長輩的學習天地，是對社區最大的回饋與祝福，歡迎長者願意走進來，彼此相互支援，共創幸福的失智友善社區。

台灣基督長老教會閒置的教會鹽水幼稚園舊址重新整修，成為「奇憶學堂」新址。（記者楊金城攝）

台灣基督長老教會閒置的教會鹽水幼稚園舊址重新整修，成為「奇憶學堂」新址。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院在鹽水區成立失智社區服務據點「奇憶學堂」搬新家了，和基督長老教會異業合作打造五星級失智服務。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院在鹽水區成立失智社區服務據點「奇憶學堂」搬新家了，和基督長老教會異業合作打造五星級失智服務。（記者楊金城攝）

