中秋烤肉想吃出健康 竹縣社區營養推廣中心有7招

新竹縣社區營養推廣中心表示，不僅橘子、甜柿，新埔水梨也是適合火烤後享用的水果。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕過中秋節吃烤肉、啖月餅又不想落掉健康，新竹縣政府衛生局結合在地食材，推出秋節「6大類我的餐盤」7大招維持均衡飲食，幫助大家健康歡度八月半（客語的中秋節）。

縣府衛生局長殷東成說，秋節均衡飲食7招：

首先是「豆魚蛋肉聰明選」。也就是烤肉食材優先選新鮮天然的低脂雞肉、豬里肌，或鯛魚、蝦子、蛤蜊等。少用香腸、百頁豆腐等加工食品。新竹縣的竹北烏魚、竹地雞就是上選。

第2「不忘蔬菜小幫手」。烤肉時把肉片捲入筊白筍、金針菇等串成肉串；或在爐火較小時，用鋁箔紙包高麗菜、菇類、絲瓜等加入蛤蜊，燒烤熟後灑上天然辛香料；或直接煮上一鍋蔬菜湯，以此增加烤肉時的蔬菜攝取量。寶山綠竹筍、芎林大番茄、尖石高麗菜都是加入烤肉的好選擇。

第3「全榖雜糧營養多」。烤肉時挑選富含膳食纖維的地瓜、鉀離子的芋頭、玉米黃素的玉米、抗氧化營養素的山藥等，蒸熟再烤，可免生致癌物又減少營養流失。竹東地瓜、湖口芋頭都是好料。

第4「每天足夠乳品類」。也就是直接在食材上鋪上乳酪絲、乳酪片後加熱一起享用。

第5「香烤水果賞月光」。水果一般性寒涼，經火烤可轉為溫性。橘子、柿子、梨子等都很適合，新豐洋香瓜、新埔水梨、五峰甜柿都很可以。

第6「點心滿足堅果類」。吃月餅可挑五仁月餅，餡中有杏仁、核桃仁、花生仁、麻仁和瓜子仁，1天吃不超過1個，既能滿足油脂的攝取量，也算有嗑到月餅。

最後就是「飲品相伴享中秋」。配合高鈉、高油、高糖的烤肉和月餅，挑選花草茶、無糖茶、無糖氣泡水或開水。關西仙草茶、峨眉東方美人茶、橫山野薑花茶都是良伴。

新竹縣竹北烏魚，因為低脂也很適合拿來烤肉。（記者黃美珠攝）

過中秋節，嗑完月餅、烤肉，杯中的飲料選搭花茶等非酒精性和含糖飲料最為恰當。（記者黃美珠攝）

