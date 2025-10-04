自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

小鼠實驗發現：幹細胞移植 逆轉中風癱瘓！專家：多年驗證後才應用

2025/10/04 13:06

瑞士蘇黎世大學的科學家成功透過植入人類神經幹細胞；圖為中風後的小鼠大腦切片圖，展現了幹細胞療法的驚人成果。圖中深棕色的部分，是植入的人類神經幹細胞，不僅在虛線標示的中風區域內「長出」新的神經連結，它們還能穿過大腦中線（CC），延伸至未受損的另一側大腦半球，重新建立起溝通的橋樑。（圖：蘇黎世大學）

瑞士蘇黎世大學的科學家成功透過植入人類神經幹細胞；圖為中風後的小鼠大腦切片圖，展現了幹細胞療法的驚人成果。圖中深棕色的部分，是植入的人類神經幹細胞，不僅在虛線標示的中風區域內「長出」新的神經連結，它們還能穿過大腦中線（CC），延伸至未受損的另一側大腦半球，重新建立起溝通的橋樑。（圖：蘇黎世大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科普網站《SciTechDaily》報導，瑞士蘇黎世大學的科學家近日在權威期刊《自然》（Nature）發表研究，成功透過植入人類神經幹細胞，讓中風小鼠受損的大腦區域修復，並逆轉其癱瘓症狀。但研究團隊強調，這項技術距離人體應用仍有漫長的路要走。

蘇黎世大學再生醫學研究所的團隊，在實驗小鼠腦中誘發永久性中風後，於一週後將來自人類體細胞的「誘導性多功能幹細胞」（iPS cells）所衍生的神經幹細胞，移植到其受損腦區。

在長達五週的觀察後，團隊發現驚人結果。研究科學主管塔肯伯格（Christian Tackenberg）表示，植入的幹細胞不僅存活，更轉化為新的神經元，甚至與原有腦細胞建立溝通連結。幹細胞還誘導了周邊組織再生，包括新生血管、抑制發炎反應，並修復受損的血腦屏障。

小鼠行動力恢復 但人體應用仍遙遠

透過AI輔助的步態分析，研究人員證實，接受幹細胞移植的小鼠，其行動能力獲得顯著恢復。

塔肯伯格指出，研究使用的幹細胞是在不使用動物源試劑的情況下製造，這對未來人體應用至關重要。研究更發現，在中風後「一週」再進行移植，效果優於立即移植，這將為未來臨床治療的準備工作提供便利。

然而，研究團隊也坦言，在真正應用於人類前，仍有重大安全疑慮需要克服，例如如何確保植入的幹細胞不會形成腫瘤。

從動物實驗到人體試驗 仍需數年驗證

塔肯伯格透露，在日本，利用誘導性幹細胞治療帕金森氏症的人體臨床試驗已在進行中。他表示：「中風可能將成為下一個臨床試驗成為可能的疾病之一。」

但專家提醒，從動物實驗成功到人體應用，通常需要5至10年甚至更長時間的驗證。患者與家屬不應因此放棄現有治療或盲目追求未經證實的療法。

