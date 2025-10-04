自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

2噸黑心豬大腸流竄市面 專家憂「工業雙氧水」恐藏重金屬

2025/10/04 12:17

屏東傳出不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，再轉手販售給下游廠商，初估已有2公噸流入市面。圖為豬大腸示意圖。（資料照）

屏東傳出不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，再轉手販售給下游廠商，初估已有2公噸流入市面。圖為豬大腸示意圖。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內再爆食安危機！ 屏東傳出不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，再轉手販售給下游廠商，初估已有2公噸流入市面。專家警告，工業用雙氧水可能含有雜質甚至重金屬，若殘留在食材中，恐被民眾吃下肚，進一步危害器官健康。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，雙氧水本身若濃度過高，不論食品級或工業級，都可能造成消化道潰瘍、出血，甚至呼吸衰竭。然而工業級雙氧水成分不純，盛裝容器也未必符合衛生標準，因此容易混入雜質與重金屬，若用來清洗食材，殘留物恐被民眾吃下肚，對健康造成長期傷害。

顏宗海說，工業用雙氧水常見的重金屬污染包括鉛、汞、砷等，累積在體內可能導致肝腎損傷、神經病變等問題，對健康影響不容小覷。至於實際是否含有上述有害物質，仍須檢調單位對查扣的雙氧水與問題豬大腸進行檢驗，才能釐清。

顏宗海也提到，如果豬大腸本身已經發黑、發霉或病變，雖然漂白後外觀看似潔白，但無法去除潛藏的細菌與黴菌，一旦流入滷味攤或小吃店，高溫烹煮雖能殺死部分病原菌，卻無法破壞部分耐熱毒素，仍可能導致食物中毒。

顏宗海強調，檢調單位應盡快對查扣的工業級雙氧水與變質豬大腸進行檢驗，確認是否含有重金屬或其他毒性物質，才能更明確評估健康風險。他也呼籲主管機關加強源頭稽查，嚴防問題食材流入市面。

食藥署表示，依「食品安全衛生管理法」第15條第10款，若業者使用工業級雙氧水加工食品，相關產品應沒入銷毀，同法第49條也規定，最高可處7年以下有期徒刑，並得併科8000萬元以下罰金。

