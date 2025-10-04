健康網》日本流感提早1個月流行 2熱門地疫情熱

日本流感流行季提早開始，東京都的流行狀況較為嚴峻。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕到日本遊玩前注意！日本厚生勞動省3日宣布，流感已進入流行期。依據公告，9月22日到28日前一週，全國3千家醫療機構提報的感染人數為1.04人，超越標準，更是前一週0.80人的1.3倍，是連續6週增加。需注意的是，這次比2024年的流感季提前整整1個月開始。

日本媒體《讀賣新聞》報導，依照都道府縣劃分，沖繩的確診病例最多（8.98人），其次為東京都（1.96人）。橫濱市京友醫院流感專科醫師表示，很可能是訪日遊客增加所致，建議大眾及早接種疫苗；同時《TBS》報導，感染者中多達8成，屬於不到19歲的青少年。到9月28日前，東京都內有多達46所中小學因此停課。東京都呼籲民眾勤加洗手、戴上口罩，做好預防措施。

衛福部表示，疫苗是醫界公認最有效的預防手段，能顯著降低重症率與死亡率。今（2025）年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自 10 月 1 日起，針對 65 歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自 11 月 1 日起進一步開放 50 歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

