健康網》山藥是低調「超級食物」！ 5大功效保腸胃、抗老化

2025/10/05 07:36

山藥含有「黏液蛋白」，能在腸胃壁形成保護膜，減少刺激、促進消化吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕提到山藥，你是不是只想到藥膳燉湯？事實上，它遠不只是「老人家的養生食材」！營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，山藥不僅口感綿密，還藏有多種保健力，包含保護腸胃、提升免疫力、顧腸道、維持血壓與心血管健康、天然抗氧化；是能從年輕人到銀髮族都受益的「低調超級食物」。

山藥的5大健康亮點

1. 保護腸胃：山藥含有「黏液蛋白」，能在腸胃壁形成保護膜，減少刺激、促進消化吸收，對於腸胃敏感族群是一大福音。

2. 提升免疫力：黏液蛋白幫助蛋白質吸收，再加上山藥多醣體能活化免疫細胞，能讓抵抗力更穩固。

3. 養好菌、顧腸道：山藥中的寡糖有「益生元」效果，能餵養腸道好菌，改善腸道菌相，進而影響免疫力與情緒。

4. 維持血壓與心血管健康：富含鉀離子的山藥，有助於鈉排出、平衡血壓，對外食族與重口味飲食的人特別有幫助。

5. 天然抗氧化：山藥內含維生素C與多酚，能對抗自由基、減緩老化，對長時間用眼、壓力大的上班族尤其適合。

山藥中的寡糖有「益生元」效果，能餵養腸道好菌，改善腸道菌相；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒

糖尿病患者要注意份量，因為山藥雖然營養，但仍屬澱粉類，建議搭配蛋白質與蔬菜一起料理，營養更均衡。山藥不只是「養生湯裡的配角」，適合全齡保養，它其實是能從腸胃保護到血壓調控、從免疫強化到抗老化的全方位健康食材。想讓日常餐桌更營養？不妨替山藥留個位置，讓它默默守護你的身體。

