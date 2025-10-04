自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健康版鹽酥雞 「燕麥炸雞」少油低卡高蛋白

2025/10/04 19:13

「燕麥炸雞」口感跟傳統鹽酥雞相似度高達90%，少油、低卡又高蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

「燕麥炸雞」口感跟傳統鹽酥雞相似度高達90%，少油、低卡又高蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃炸雞卻怕胖？不用再掙扎，美味與健康其實可以同時兼顧！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享「燕麥炸雞」食譜，以燕麥粉取代麵粉、油煎代替油炸，少油、低卡又高蛋白，是既健康又美味的炸雞版本。

孫語霙說明，這道炸雞以去皮雞腿肉搭配燕麥粉取代麵粉，再以少量玄米油煎製而成，外皮酥脆、內裡多汁，口感跟傳統鹽酥雞相似度高達 90%，但熱量和油脂卻大幅降低，完全是健身族和減脂者的救星！

【燕麥炸雞健康食譜】

食材準備：

●去骨雞腿 300g（去皮、切塊）。

●大蒜 15g。

●醬油 1大匙。

●味醂 1/2大匙。

●低卡沙拉醬 1大匙。

●燕麥粉 20g（燕麥片打碎）。

●玄米油 2小匙。

將燕麥片打成燕麥粉，就可取代麵粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

將燕麥片打成燕麥粉，就可取代麵粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

料理步驟：

1. 雞腿肉去皮、切小塊。

2. 燕麥片打成燕麥粉。

3. 將醬油、味醂、大蒜、低卡沙拉醬調勻成醃料，與雞肉揉捏混合。

4. 醃製20分鐘。

5. 將雞肉表面均勻裹上燕麥粉。

6. 平底鍋小火倒入玄米油，將雞肉煎至表面金黃。

7. 撒上胡椒，即可享用。

孫語霙提醒，這道燕麥炸雞不僅比傳統炸物更健康，還能增加蛋白質攝取、降低熱量負擔，「愛吃炸雞的人，真的可以放心多吃一點！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中