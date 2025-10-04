健康網》健康版鹽酥雞 「燕麥炸雞」少油低卡高蛋白

「燕麥炸雞」口感跟傳統鹽酥雞相似度高達90%，少油、低卡又高蛋白。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃炸雞卻怕胖？不用再掙扎，美味與健康其實可以同時兼顧！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享「燕麥炸雞」食譜，以燕麥粉取代麵粉、油煎代替油炸，少油、低卡又高蛋白，是既健康又美味的炸雞版本。

孫語霙說明，這道炸雞以去皮雞腿肉搭配燕麥粉取代麵粉，再以少量玄米油煎製而成，外皮酥脆、內裡多汁，口感跟傳統鹽酥雞相似度高達 90%，但熱量和油脂卻大幅降低，完全是健身族和減脂者的救星！

請繼續往下閱讀...

【燕麥炸雞健康食譜】

食材準備：

●去骨雞腿 300g（去皮、切塊）。

●大蒜 15g。

●醬油 1大匙。

●味醂 1/2大匙。

●低卡沙拉醬 1大匙。

●燕麥粉 20g（燕麥片打碎）。

●玄米油 2小匙。

將燕麥片打成燕麥粉，就可取代麵粉；圖為情境照。（圖取自freepik）

料理步驟：

1. 雞腿肉去皮、切小塊。

2. 燕麥片打成燕麥粉。

3. 將醬油、味醂、大蒜、低卡沙拉醬調勻成醃料，與雞肉揉捏混合。

4. 醃製20分鐘。

5. 將雞肉表面均勻裹上燕麥粉。

6. 平底鍋小火倒入玄米油，將雞肉煎至表面金黃。

7. 撒上胡椒，即可享用。

孫語霙提醒，這道燕麥炸雞不僅比傳統炸物更健康，還能增加蛋白質攝取、降低熱量負擔，「愛吃炸雞的人，真的可以放心多吃一點！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法