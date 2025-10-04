健康網》老化是「未癒合發炎」4招創造修復條件

不少人想找到延緩老化的方法；台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，會使人老化的，實際上是身體的未癒合發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少與老化相關的討論相當多元，其中一項最根本的問題是「老化的原因」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，老化不是慢慢變老，是身體誤以為自己「一直在受傷」。張家銘更直言，「真正讓人變老的，不是時間，而是未癒合的發炎。」

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」引用1篇發表在 2025 年《Nature Communications》期刊上的文章，標題非常有力量，叫做《老化：一個從未開始癒合的傷口》（Aging: the wound that never starts healing）。

傳統上，我們都以為老化就是慢慢變老，細胞舊了、器官退化、代謝變慢。但這篇研究說「不是這樣」。張家銘解析，老化其實就像身體誤會自己「一直還在受傷」，結果免疫系統不斷發動、發炎持續卡關，但癒合的那一步，卻一直沒開始。

身為一個每天在診間面對各種健康問題的醫師，這讓我整個觀念被顛覆。我一直以為老化是自然退化，像是細胞老化、端粒變短、基因突變、免疫力下降等等。但這篇研究給的角度，是把老化當作一個「沒有被癒合的慢性傷口」。這就不只是生理現象，而是身體在一種「誤會自己受傷」的模式裡卡住，然後持續發炎、無法修復。

117歲人瑞 發炎指數卻像年輕人

這讓我想到幾個月前看到的一個研究，也是讓我印象非常深刻。主角是一位117歲的西班牙阿嬤，研究團隊用「多重體學分析」（multi-omics）從頭到腳地解析她的身體狀態，包括基因、蛋白質、代謝、腸道菌；想看她長壽的秘密是什麼。

結果真的很驚人。雖然她的端粒很短，身體很多地方都有明顯的年齡變化，但她有一個關鍵特點：體內的「發炎指數」極低，幾乎像年輕人一樣，完全沒有「慢性發炎」的影子。

這兩篇研究放在一起看，我突然明白一件事：老化的關鍵，不只是細胞老舊，而是發炎卡關。身體誤以為自己一直在受傷，卻一直沒進入修復的那一步。

為什麼身體像是「一直在清創」，卻從來沒癒合？張家銘解釋，我們的身體遇到外傷，例如跌倒擦傷、手術割開，會有一整套修復流程：先止血、再發炎、接著清除壞死組織，最後讓新的細胞長回來，讓傷口癒合。

張家銘解釋，這篇研究指出，隨著年齡增長，很多器官像是皮膚、肝臟、大腦，竟然停在「發炎初期」的樣子。像是：免疫細胞不斷湧入、脂肪堆積、細胞老化卻不死亡、代謝失衡，還有組織被拆解但沒重建。換言之，身體以為自己還在清創，卻一直沒進到「癒合重建」這一步。

張家銘補充，研究團隊發現，如果經歷手術、感染或壓力大等事件，我們的生物年齡（biological age）真的會跳起來，細胞的狀態會「加速老化」。

「卡關」現象 日常生活很常見

如果您家中有長輩，或是自己也已經四五十歲了，一定會很有感覺：「為什麼現在傷口都好得特別慢？」、「怎麼皮膚一抓就破，破了還容易紅腫脫皮？」、「關節好像沒撞到，但就是痠、痛、卡卡的。」這些，其實就是身體「修復機制卡關」的現象。不是不想好，而是修不好。

而造成這些內傷的，不一定是外力，而是日常裡累積的：吃太多糖、睡眠不足、肝臟長期代謝壓力、腸道菌失衡、甚至壓力造成的大腦缺氧。

與其抗老 不如幫身體「進入癒合期」

現在大家都想抗老、凍齡、回春，但如果我們的身體永遠停在「誤以為自己受傷」的發炎模式，那再多抗老保養、再多營養品，其實都是在處理表面。所以我會更想提醒大家：重點不是變得不老，而是讓身體學會「好好癒合」。我建議可以從三件事開始做起：

一、先停止「讓身體以為自己還在受傷」的生活習慣：像是熬夜、暴飲暴食、吃太多糖、久坐、抽菸、空污、焦慮、暴怒。這些都會讓身體誤判：「危險還在、我要繼續發炎」。特別是糖分，真的會讓傷口癒合大大拖延。

二、創造「修復的條件」：修復需要的是安全感。當我們運動（但不是過度操勞）、睡得夠、吃得乾淨、保持穩定情緒，身體就會放下警戒，啟動修復。比如說：

• 每週固定的有氧＋阻力訓練

• 地中海式飲食：橄欖油、堅果、深色蔬菜、水果、魚

• 睡眠品質比睡眠時數更重要

• 每天讓交感神經降下來，做點自己喜歡的小事、深呼吸、聽音樂、泡澡都很好

三、聽懂身體發出的「修復警訊」：不要忽略：皮膚變薄、指甲脆、關節痠、常脹氣、腦霧、心情低落。這些不是老，是身體在說：「我還沒好，請幫我療癒。」

