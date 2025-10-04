自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老化是「未癒合發炎」4招創造修復條件

2025/10/04 11:15

不少人想找到延緩老化的方法；台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，會使人老化的，實際上是身體的未癒合發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人想找到延緩老化的方法；台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，會使人老化的，實際上是身體的未癒合發炎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少與老化相關的討論相當多元，其中一項最根本的問題是「老化的原因」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，老化不是慢慢變老，是身體誤以為自己「一直在受傷」。張家銘更直言，「真正讓人變老的，不是時間，而是未癒合的發炎。」

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」引用1篇發表在 2025 年《Nature Communications》期刊上的文章，標題非常有力量，叫做《老化：一個從未開始癒合的傷口》（Aging: the wound that never starts healing）。

傳統上，我們都以為老化就是慢慢變老，細胞舊了、器官退化、代謝變慢。但這篇研究說「不是這樣」。張家銘解析，老化其實就像身體誤會自己「一直還在受傷」，結果免疫系統不斷發動、發炎持續卡關，但癒合的那一步，卻一直沒開始。

身為一個每天在診間面對各種健康問題的醫師，這讓我整個觀念被顛覆。我一直以為老化是自然退化，像是細胞老化、端粒變短、基因突變、免疫力下降等等。但這篇研究給的角度，是把老化當作一個「沒有被癒合的慢性傷口」。這就不只是生理現象，而是身體在一種「誤會自己受傷」的模式裡卡住，然後持續發炎、無法修復。

117歲人瑞 發炎指數卻像年輕人

這讓我想到幾個月前看到的一個研究，也是讓我印象非常深刻。主角是一位117歲的西班牙阿嬤，研究團隊用「多重體學分析」（multi-omics）從頭到腳地解析她的身體狀態，包括基因、蛋白質、代謝、腸道菌；想看她長壽的秘密是什麼。

結果真的很驚人。雖然她的端粒很短，身體很多地方都有明顯的年齡變化，但她有一個關鍵特點：體內的「發炎指數」極低，幾乎像年輕人一樣，完全沒有「慢性發炎」的影子。

這兩篇研究放在一起看，我突然明白一件事：老化的關鍵，不只是細胞老舊，而是發炎卡關。身體誤以為自己一直在受傷，卻一直沒進入修復的那一步。

為什麼身體像是「一直在清創」，卻從來沒癒合？張家銘解釋，我們的身體遇到外傷，例如跌倒擦傷、手術割開，會有一整套修復流程：先止血、再發炎、接著清除壞死組織，最後讓新的細胞長回來，讓傷口癒合。

張家銘解釋，這篇研究指出，隨著年齡增長，很多器官像是皮膚、肝臟、大腦，竟然停在「發炎初期」的樣子。像是：免疫細胞不斷湧入、脂肪堆積、細胞老化卻不死亡、代謝失衡，還有組織被拆解但沒重建。換言之，身體以為自己還在清創，卻一直沒進到「癒合重建」這一步。

張家銘補充，研究團隊發現，如果經歷手術、感染或壓力大等事件，我們的生物年齡（biological age）真的會跳起來，細胞的狀態會「加速老化」。

「卡關」現象 日常生活很常見

如果您家中有長輩，或是自己也已經四五十歲了，一定會很有感覺：「為什麼現在傷口都好得特別慢？」、「怎麼皮膚一抓就破，破了還容易紅腫脫皮？」、「關節好像沒撞到，但就是痠、痛、卡卡的。」這些，其實就是身體「修復機制卡關」的現象。不是不想好，而是修不好。

而造成這些內傷的，不一定是外力，而是日常裡累積的：吃太多糖、睡眠不足、肝臟長期代謝壓力、腸道菌失衡、甚至壓力造成的大腦缺氧。

與其抗老 不如幫身體「進入癒合期」

現在大家都想抗老、凍齡、回春，但如果我們的身體永遠停在「誤以為自己受傷」的發炎模式，那再多抗老保養、再多營養品，其實都是在處理表面。所以我會更想提醒大家：重點不是變得不老，而是讓身體學會「好好癒合」。我建議可以從三件事開始做起：

一、先停止「讓身體以為自己還在受傷」的生活習慣：像是熬夜、暴飲暴食、吃太多糖、久坐、抽菸、空污、焦慮、暴怒。這些都會讓身體誤判：「危險還在、我要繼續發炎」。特別是糖分，真的會讓傷口癒合大大拖延。

二、創造「修復的條件」：修復需要的是安全感。當我們運動（但不是過度操勞）、睡得夠、吃得乾淨、保持穩定情緒，身體就會放下警戒，啟動修復。比如說：

• 每週固定的有氧＋阻力訓練

• 地中海式飲食：橄欖油、堅果、深色蔬菜、水果、魚

• 睡眠品質比睡眠時數更重要

• 每天讓交感神經降下來，做點自己喜歡的小事、深呼吸、聽音樂、泡澡都很好

三、聽懂身體發出的「修復警訊」：不要忽略：皮膚變薄、指甲脆、關節痠、常脹氣、腦霧、心情低落。這些不是老，是身體在說：「我還沒好，請幫我療癒。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中