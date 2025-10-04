健康網》陪孩子動起來！研究揭「運動」助降心理疾病風險

推廣大使柯有倫邀請學童們一起用運動打造身心健康。（董氏基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕兒童時期每天多一點活動，就能替未來心理健康加分！《英國運動醫學雜誌》2025年7月研究指出，11歲兒童若能增加1小時日常活動，到了18歲罹患心理疾病的風險可降低約12%，其中男孩的憂鬱與焦慮下降幅度最高可達39% 專家提醒，父母陪伴與支持，是孩子持續運動的關鍵。

為鼓勵從小養成規律運動習慣，運動部全民運動署與董氏基金會合作推動「樂動150，全齡動起來」計畫，由藝人柯有倫擔任推廣大使。董氏基金會執行長李志恒表示，今年特別設計「親子樂動趣」與「家庭運動挑戰活動」，吸引超過1,100個家庭參與，落實「全齡動起來」精神。

父母陪伴是關鍵 紀錄養成習慣

德育護理健康學院觀光休閒與健康系兼任教授林怜利提醒，世衛建議5至17歲兒童每天應至少運動60分鐘，但多數國家未能達標。缺乏活動恐影響體重、專注力與情緒。

她強調，父母陪伴或單純在旁支持，都能提高孩子持續運動的可能性，建議透過簡單遊戲或親子互動運動，把活動自然融入日常，並以「紀錄」設定小目標，幫助養成習慣。

校園多元課程 資源共享社區

台北市信義國小校長李淑芳指出，校內設計多元體育課程，每個年級接觸不同運動，包括排球、跳繩、踢毽子、擲飛盤、樂樂棒與籃球，並成立17個運動性社團，依孩子需求設計適應體育課程。學校更安排全學期游泳課，暑假開辦泳訓班，與社區共享資源，鼓勵親子共同運動。

柯有倫分享「運動三寶」

推廣大使柯有倫分享，自己從小因父親接觸特技運動，逐步培養運動習慣。現在最常進行網球、高爾夫、健身、游泳與跑步，也常陪5歲女兒踢球或玩滑步車。他強調，孩子在運動中遇到挫折時，父母的鼓勵很重要，能幫助他們建立自信與快樂。

柯有倫建議善用社區公園，以「運動三寶」跳繩、彈力繩、單槓，簡單鍛鍊心肺與肌力，讓運動更貼近日常生活。

推廣大使柯有倫（中）呼籲學童和家人一起動起來，打造全齡運動生活，身心更健康！（董氏基金會提供）

