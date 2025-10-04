自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》陪孩子動起來！研究揭「運動」助降心理疾病風險

2025/10/04 14:44

推廣大使柯有倫邀請學童們一起用運動打造身心健康。（董氏基金會提供）

推廣大使柯有倫邀請學童們一起用運動打造身心健康。（董氏基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕兒童時期每天多一點活動，就能替未來心理健康加分！《英國運動醫學雜誌》2025年7月研究指出，11歲兒童若能增加1小時日常活動，到了18歲罹患心理疾病的風險可降低約12%，其中男孩的憂鬱與焦慮下降幅度最高可達39% 專家提醒，父母陪伴與支持，是孩子持續運動的關鍵。

為鼓勵從小養成規律運動習慣，運動部全民運動署與董氏基金會合作推動「樂動150，全齡動起來」計畫，由藝人柯有倫擔任推廣大使。董氏基金會執行長李志恒表示，今年特別設計「親子樂動趣」與「家庭運動挑戰活動」，吸引超過1,100個家庭參與，落實「全齡動起來」精神。

父母陪伴是關鍵　紀錄養成習慣

德育護理健康學院觀光休閒與健康系兼任教授林怜利提醒，世衛建議5至17歲兒童每天應至少運動60分鐘，但多數國家未能達標。缺乏活動恐影響體重、專注力與情緒。

她強調，父母陪伴或單純在旁支持，都能提高孩子持續運動的可能性，建議透過簡單遊戲或親子互動運動，把活動自然融入日常，並以「紀錄」設定小目標，幫助養成習慣。

校園多元課程　資源共享社區

台北市信義國小校長李淑芳指出，校內設計多元體育課程，每個年級接觸不同運動，包括排球、跳繩、踢毽子、擲飛盤、樂樂棒與籃球，並成立17個運動性社團，依孩子需求設計適應體育課程。學校更安排全學期游泳課，暑假開辦泳訓班，與社區共享資源，鼓勵親子共同運動。

柯有倫分享「運動三寶」

推廣大使柯有倫分享，自己從小因父親接觸特技運動，逐步培養運動習慣。現在最常進行網球、高爾夫、健身、游泳與跑步，也常陪5歲女兒踢球或玩滑步車。他強調，孩子在運動中遇到挫折時，父母的鼓勵很重要，能幫助他們建立自信與快樂。

柯有倫建議善用社區公園，以「運動三寶」跳繩、彈力繩、單槓，簡單鍛鍊心肺與肌力，讓運動更貼近日常生活。

推廣大使柯有倫（中）呼籲學童和家人一起動起來，打造全齡運動生活，身心更健康！（董氏基金會提供）

推廣大使柯有倫（中）呼籲學童和家人一起動起來，打造全齡運動生活，身心更健康！（董氏基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中