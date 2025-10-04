自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉小心！ 6大陷阱超傷代謝

2025/10/04 16:41

看似香脆的黑焦肉，其實含有多環芳香烴、雜環胺等致癌物；圖為情境照。（圖取自freepik）

看似香脆的黑焦肉，其實含有多環芳香烴、雜環胺等致癌物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節就是要烤肉，但你知道嗎？一頓看似歡樂的烤肉聚會，可能暗藏「6 大健康陷阱」！營養師陳珮淳在臉書「熊抱營養師｜珮淳」發文提醒，從烤焦肉的致癌風險、無蔬菜的消化不良，到高熱量、過鹹水腫、含糖飲料陷阱，甚至「烤肉＋啤酒」的雙重負擔，都可能讓你的身體瞬間變成「代謝火爐」。只要懂得正確烤肉技巧與食材搭配，就能安心大口吃肉、爽快團聚又不怕發胖！

陷阱 1：烤焦肉＝致癌風險

看似香脆的黑焦肉，其實含有多環芳香烴、雜環胺等致癌物。研究顯示，愛吃焦黑烤肉的人，罹患大腸癌風險高出 20–30%。解法：用鋁箔紙包、先燙後烤，加點檸檬汁，避免高溫直火。

陷阱 2：全是肉＝腸胃哭哭

只顧著烤香腸、五花肉，卻忘了蔬菜，腸道就會缺乏纖維，導致脹氣、便秘。解法：烤盤必備彩椒、菇類、玉米筍，纖維＋植化素幫助消化。

陷阱 3：熱量爆表＝一餐吃掉 2000 大卡

香腸配吐司熱量等於一碗飯；五花肉五片就等於一份便當！調查顯示，中秋烤肉一餐，熱量可飆破 2000 大卡，等於一天份能量。解法：聰明吃法＝先蛋白質 → 再蔬菜 → 最後才澱粉，自然控量。

陷阱 4：太鹹＝隔天滿月臉

烤肉醬、香腸、火腿鈉含量爆表，不只水腫，還增加心血管疾病風險。解法：改用香料粉、胡椒、檸檬汁，少鹽更清爽。

陷阱 5：飲料陷阱＝糖分翻倍

500ml 可樂含 50g 糖，相當於 10 顆方糖！每天一瓶，肥胖與糖尿病風險大增。解法：改喝無糖茶、氣泡水，既解膩又有聚會感。

陷阱 6：烤肉＋啤酒＝脂肪囤積更快

啤酒雖然「配肉超爽」，卻讓肝臟忙著解酒，油脂更容易囤積，喝完更顯「啤酒肚」。解法：想乾杯？換無酒精飲料或氣泡水，享氣氛又不怕隔天頭痛水腫。

陳珮淳強調，中秋的重點不是「吃多少肉」，而是「和誰團聚」。只要避開這6大陷阱，中秋烤肉也能「吃得盡興、身體不受傷」。

