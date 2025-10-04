健康網》突發胸痛別拖！醫師：出現這些症狀快打119

如果胸痛強烈，像被重物壓著或灼熱般難耐，且持續數分鐘以上；或疼痛延伸到左手臂、下顎或背部；同時伴隨呼吸困難、大量冒冷汗、頭暈或嘔吐，就應立刻撥打 119或前往急診；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕胸口突然一陣悶痛，讓人心驚膽跳：「是不是心臟病？」其實，胸痛是許多人一生中都會遇到的症狀，有時只是肌肉拉傷或胃食道逆流，但也可能是致命心肌梗塞的前兆。新光醫院心臟內科醫師羅皓允提醒，能否及早辨識危險胸痛、第一時間行動，往往就是守住生命的關鍵。

胸痛原因多元 從心臟到腸胃都可能

羅皓允指出，在急診室裡，胸痛幾乎是最常見的主訴之一。統計顯示，超過一半病人最後沒有找到明確病因，症狀甚至會自行緩解。不過，胸痛背後潛藏的疾病相當廣泛，常見原因包含：

●心臟疾病：急性心肌梗塞、心律不整。

●血管問題：主動脈剝離、肺栓塞。

●肺部疾病：氣胸、肺炎。

●腸胃道：胃食道逆流、胃潰瘍。

●神經或皮膚：帶狀疱疹。

因此，每一次胸口的異常，都值得正視，不能掉以輕心。

這些危險訊號出現 別再拖延

羅皓允指出，如果胸痛強烈，像被重物壓著或灼熱般難耐，且持續數分鐘以上；或疼痛延伸到左手臂、下顎或背部；同時伴隨呼吸困難、大量冒冷汗、頭暈或嘔吐，就應立刻撥打119或前往急診。這些往往與致命心臟病相關，把握黃金時間，才能搶回生命。

需要提醒的是，即使沒有典型症狀，也不代表胸痛就一定安全，若有疑慮仍應謹慎檢查。

高風險族群應提高警覺

對某些族群來說，胸痛更是不能忽視的警訊。包括：

●有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）患者

●長期抽菸者

●家族中有人年輕時得過心臟病

●45歲以上男性、女性停經後

這些人心臟病風險更高，一旦胸口不適，務必提高警覺。

日常預防保護心臟

羅皓允提醒，心臟病最常以胸痛作為第一個警訊。要降低風險，平時就該從生活做起：

●控制三高並按時服藥

●戒菸

●規律運動

●清淡均衡飲食

對已確診心臟病的患者，更要遵照醫囑長期服藥，切勿擅自停藥。這些看似平凡的小習慣，往往能決定關鍵時刻的生死差別。

羅皓允提醒，當胸口傳來異常訊號時，別輕忽、別拖延，「馬上行動」就是守住生命最好的方式。

