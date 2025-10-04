自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》突發胸痛別拖！醫師：出現這些症狀快打119

2025/10/04 10:35

如果胸痛強烈，像被重物壓著或灼熱般難耐，且持續數分鐘以上；或疼痛延伸到左手臂、下顎或背部；同時伴隨呼吸困難、大量冒冷汗、頭暈或嘔吐，就應立刻撥打 119或前往急診；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

如果胸痛強烈，像被重物壓著或灼熱般難耐，且持續數分鐘以上；或疼痛延伸到左手臂、下顎或背部；同時伴隨呼吸困難、大量冒冷汗、頭暈或嘔吐，就應立刻撥打 119或前往急診；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕胸口突然一陣悶痛，讓人心驚膽跳：「是不是心臟病？」其實，胸痛是許多人一生中都會遇到的症狀，有時只是肌肉拉傷或胃食道逆流，但也可能是致命心肌梗塞的前兆。新光醫院心臟內科醫師羅皓允提醒，能否及早辨識危險胸痛、第一時間行動，往往就是守住生命的關鍵。

胸痛原因多元　從心臟到腸胃都可能

羅皓允指出，在急診室裡，胸痛幾乎是最常見的主訴之一。統計顯示，超過一半病人最後沒有找到明確病因，症狀甚至會自行緩解。不過，胸痛背後潛藏的疾病相當廣泛，常見原因包含：

●心臟疾病：急性心肌梗塞、心律不整。

●血管問題：主動脈剝離、肺栓塞。

●肺部疾病：氣胸、肺炎。

●腸胃道：胃食道逆流、胃潰瘍。

●神經或皮膚：帶狀疱疹。

因此，每一次胸口的異常，都值得正視，不能掉以輕心。

這些危險訊號出現　別再拖延

羅皓允指出，如果胸痛強烈，像被重物壓著或灼熱般難耐，且持續數分鐘以上；或疼痛延伸到左手臂、下顎或背部；同時伴隨呼吸困難、大量冒冷汗、頭暈或嘔吐，就應立刻撥打119或前往急診。這些往往與致命心臟病相關，把握黃金時間，才能搶回生命。

需要提醒的是，即使沒有典型症狀，也不代表胸痛就一定安全，若有疑慮仍應謹慎檢查。

高風險族群應提高警覺

對某些族群來說，胸痛更是不能忽視的警訊。包括：

●有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）患者

●長期抽菸者

●家族中有人年輕時得過心臟病

●45歲以上男性、女性停經後

這些人心臟病風險更高，一旦胸口不適，務必提高警覺。

日常預防保護心臟

羅皓允提醒，心臟病最常以胸痛作為第一個警訊。要降低風險，平時就該從生活做起：

●控制三高並按時服藥

●戒菸

●規律運動

●清淡均衡飲食

對已確診心臟病的患者，更要遵照醫囑長期服藥，切勿擅自停藥。這些看似平凡的小習慣，往往能決定關鍵時刻的生死差別。

羅皓允提醒，當胸口傳來異常訊號時，別輕忽、別拖延，「馬上行動」就是守住生命最好的方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中