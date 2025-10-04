自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

中秋連假瘋烤肉、聚餐 專家建議「低碳健康食材」

2025/10/04 09:46

中秋連假瘋烤肉、聚餐，高市衛生局提醒民眾選低碳健康食材。（衛生局提供）

中秋連假瘋烤肉、聚餐，高市衛生局提醒民眾選低碳健康食材。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋節連假聚餐、烤肉增加，高市衛生局今（4）日提醒大量紅肉與高油脂食材增加健康與環境負擔，建議多以高麗菜、筊白筍、甜椒、絲瓜、茄子等在地時蔬為主角，以海鮮或白肉取代部分紅肉，選低碳製程的月餅，過一個「健康飲食、低碳生活」的中秋節。

衛生局表示，傳統月餅往往高糖高油，建議可選用高雄盛產的紅豆、地瓜、芋頭、鳳梨與芭樂等食材入餡，以天然甜味取代精製砂糖，降低熱量負擔，選購時挑選小份量或分享包裝避免過量攝取，同時支持在地農業，減少長途運輸的碳排放。

至於中秋烤肉，因大量紅肉與高油脂食材增加健康與環境負擔，建議多以在地時蔬為主角，並以海鮮或白肉取代部分紅肉，調味部分，則可多用檸檬、九層塔、香菜等天然香料，減少加工醬料中的鈉含量，另可搭配全穀與豆類，營養更均衡，控制份量、避免浪費，減輕環境負擔。

衛生局社區營養推廣中心營養師傅鈺國建議，可從採購選擇做起，包括優先採買在地當季食材，減少運輸碳排，此外，少肉、多蔬果以減少畜牧業較高溫室氣體排放，採買適量，落實惜食、避免剩食，重複使用餐具，減少一次性用品。

享用月餅、烤肉後，可搭配無糖茶飲，推薦高雄在地的六龜山茶，香氣清新，低熱量又能解膩，茶多酚與兒茶素更能幫助油脂代謝，以茶取代含糖飲料，不僅有益健康，也能降低碳排放。

此外，衛生局設有社區營養推廣中心，更在旗山、彌陀、林園及大社設置4處社區營養分中心，未來將持續布建至9處據點，提供民眾營養評估、飲食諮詢、營養風險篩檢、團體衛教及健康促進活動，結合在地醫療、學校與長照據點，協助民眾在日常生活中落實均衡飲食，強化社區健康力，讓市民能安心過節。

中秋連假瘋烤肉、聚餐，民眾可選低碳健康的在地健康食材。（衛生局提供）

中秋連假瘋烤肉、聚餐，民眾可選低碳健康的在地健康食材。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中