中秋連假瘋烤肉、聚餐 專家建議「低碳健康食材」

中秋連假瘋烤肉、聚餐，高市衛生局提醒民眾選低碳健康食材。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋節連假聚餐、烤肉增加，高市衛生局今（4）日提醒大量紅肉與高油脂食材增加健康與環境負擔，建議多以高麗菜、筊白筍、甜椒、絲瓜、茄子等在地時蔬為主角，以海鮮或白肉取代部分紅肉，選低碳製程的月餅，過一個「健康飲食、低碳生活」的中秋節。

衛生局表示，傳統月餅往往高糖高油，建議可選用高雄盛產的紅豆、地瓜、芋頭、鳳梨與芭樂等食材入餡，以天然甜味取代精製砂糖，降低熱量負擔，選購時挑選小份量或分享包裝避免過量攝取，同時支持在地農業，減少長途運輸的碳排放。

請繼續往下閱讀...

至於中秋烤肉，因大量紅肉與高油脂食材增加健康與環境負擔，建議多以在地時蔬為主角，並以海鮮或白肉取代部分紅肉，調味部分，則可多用檸檬、九層塔、香菜等天然香料，減少加工醬料中的鈉含量，另可搭配全穀與豆類，營養更均衡，控制份量、避免浪費，減輕環境負擔。

衛生局社區營養推廣中心營養師傅鈺國建議，可從採購選擇做起，包括優先採買在地當季食材，減少運輸碳排，此外，少肉、多蔬果以減少畜牧業較高溫室氣體排放，採買適量，落實惜食、避免剩食，重複使用餐具，減少一次性用品。

享用月餅、烤肉後，可搭配無糖茶飲，推薦高雄在地的六龜山茶，香氣清新，低熱量又能解膩，茶多酚與兒茶素更能幫助油脂代謝，以茶取代含糖飲料，不僅有益健康，也能降低碳排放。

此外，衛生局設有社區營養推廣中心，更在旗山、彌陀、林園及大社設置4處社區營養分中心，未來將持續布建至9處據點，提供民眾營養評估、飲食諮詢、營養風險篩檢、團體衛教及健康促進活動，結合在地醫療、學校與長照據點，協助民眾在日常生活中落實均衡飲食，強化社區健康力，讓市民能安心過節。

中秋連假瘋烤肉、聚餐，民眾可選低碳健康的在地健康食材。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法