中秋烤肉好開心 5招健康不發胖

〔記者黃明堂／台東報導〕中秋佳節是全家人享用應景美食，象徵團圓與豐收的重要節日，月餅、柚子與烤肉是家家戶戶不可少的應景「三寶」，台東縣衛生局社區營養推廣中心大公開5招中秋飲食技巧，維持健康不發胖的訣竅，快樂地度過中秋美食饗宴！

第1招：多蔬果、多喝水，中秋烤肉建議蔬菜與肉類比例為2：1，再搭配應景水果或當季水果，如柚子、芭樂等，不僅能分解油膩，也可以促進腸道蠕動，幫助穩定血糖、血脂及體重控制，含糖飲料無法取代白開水，建議多喝白開水，既健康又省錢。

第2招：少醬料、少紅肉，建議自製低鹽沾醬，可選擇蘿蔔泥、蘋果泥、九層塔和洋蔥等天然辛香料搭配，或將市售烤肉醬稀釋後使用，以減少鈉的攝取，降低身體代謝負擔。已有研究顯示，經常攝取加工肉品與紅肉，與癌症發生有密切關係，國人應定期接受免費的大腸癌篩檢，早期發現、早期治療之外，也應該減少加工肉品與燒烤紅肉的攝取，以「腸」保健康。

第3招：去肉皮、去焦黑，烤肉時建議將肉類去皮後食用，可減少熱量及飽和脂肪的攝取。燒烤過程所產生的火焰煙霧易形成致癌物質-多環芳香烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs），並附著於食物表面，建議大家享用燒烤美食之際，應避免焦黑，以降低致癌物質攝取。

第4招：月餅限量吃，一顆傳統廣式油皮月餅熱量約600大卡，相當於一份滷雞腿便當。為了避免過多熱量造成肥胖，建議吃月餅多與家人朋友們一同分享，掌握分食原則。

第5招：多運動，與親朋好友作伴，外出健走、賞月，不僅能促進心肺功能，更能消耗大啖美食產生的熱量！

