自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

中秋烤肉好開心 5招健康不發胖

2025/10/04 09:50

中秋烤肉多蔬菜，菜肉比是2：1。（記者黃明堂攝）

中秋烤肉多蔬菜，菜肉比是2：1。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕中秋佳節是全家人享用應景美食，象徵團圓與豐收的重要節日，月餅、柚子與烤肉是家家戶戶不可少的應景「三寶」，台東縣衛生局社區營養推廣中心大公開5招中秋飲食技巧，維持健康不發胖的訣竅，快樂地度過中秋美食饗宴！

第1招：多蔬果、多喝水，中秋烤肉建議蔬菜與肉類比例為2：1，再搭配應景水果或當季水果，如柚子、芭樂等，不僅能分解油膩，也可以促進腸道蠕動，幫助穩定血糖、血脂及體重控制，含糖飲料無法取代白開水，建議多喝白開水，既健康又省錢。

第2招：少醬料、少紅肉，建議自製低鹽沾醬，可選擇蘿蔔泥、蘋果泥、九層塔和洋蔥等天然辛香料搭配，或將市售烤肉醬稀釋後使用，以減少鈉的攝取，降低身體代謝負擔。已有研究顯示，經常攝取加工肉品與紅肉，與癌症發生有密切關係，國人應定期接受免費的大腸癌篩檢，早期發現、早期治療之外，也應該減少加工肉品與燒烤紅肉的攝取，以「腸」保健康。

第3招：去肉皮、去焦黑，烤肉時建議將肉類去皮後食用，可減少熱量及飽和脂肪的攝取。燒烤過程所產生的火焰煙霧易形成致癌物質-多環芳香烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs），並附著於食物表面，建議大家享用燒烤美食之際，應避免焦黑，以降低致癌物質攝取。

第4招：月餅限量吃，一顆傳統廣式油皮月餅熱量約600大卡，相當於一份滷雞腿便當。為了避免過多熱量造成肥胖，建議吃月餅多與家人朋友們一同分享，掌握分食原則。

第5招：多運動，與親朋好友作伴，外出健走、賞月，不僅能促進心肺功能，更能消耗大啖美食產生的熱量！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中