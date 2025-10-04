健康網》圖方便口水當潤滑液？ 醫：當心感染 選專業產品更安心

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，雖然口水中含有部分天然消毒成分，但同時也帶有上億個細菌，甚至可能夾帶病毒，加上潤滑效果短暫，反而容易造成感染或黏膜受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在親密時刻，許多人為了「省錢又方便」會直接以口水當潤滑液使用，但這樣的做法其實潛藏健康風險。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，雖然口水中含有部分天然消毒成分，但同時也帶有上億個細菌，甚至可能夾帶病毒，加上潤滑效果短暫，反而容易造成感染或黏膜受傷。若想在激情時刻盡興又安心，選擇合適的專業潤滑液並遵守安全守則，才是保護雙方健康的關鍵。

口水真的能當潤滑液？

陳鈺昕說明，口水是由99%水分和少量電解質、澱粉酶、抗菌物質、蛋白質等形成，主要功能是幫助消化、抵禦病菌入侵，以及維持口腔內的酸鹼平衡；雖然口水中含有天然的消毒成分，但人類口腔中同時有大量細菌存在，根據研究，每1毫升的口水中約含有一億個以上的細菌，細菌種類更是多達500-700種，因此使用口水當潤滑液可能引發更多的負面風險。

請繼續往下閱讀...

口水當潤滑液的潛在風險

1.微生物感染風險：口水中含有多種細菌與特殊成分，部分會刺激皮膚黏膜、或破壞私密處菌叢生態與酸鹼平衡，引起過敏或發炎反應（如：尿道炎、陰道炎、攝護腺炎）。

2.皮膚損傷機率提高：口水中主要成分是水，水分會快速蒸發，因此潤滑效果短暫且不持久，若反覆磨擦恐導致皮膚或黏膜損傷風險增加。

3.病毒間接傳播隱患：若是口腔中有潰瘍或出血，透過口水接觸（接吻、口交）仍有可能傳染病毒（如：HIV、#HPV、皰疹病毒、披衣菌等）。

專業潤滑液怎麼選？

●水性潤滑液：陳鈺昕提到，以水為基底的潤滑液種類，清爽易清洗，適合搭配保險套或情趣用品使用，唯持久力較弱需補擦。

●矽性潤滑液：陳鈺昕表示，不含水分、質地較油，適用於有水的環境，可搭配保險套使用（不適用於矽膠情趣用品），需使用肥皂或清洗劑來洗淨。

●油性潤滑液：陳鈺昕說明，主要成分為椰子油等天然油脂，質地濃稠、潤滑效果強，但會分解 乳膠，不建議與乳膠保險套與情趣用品合併使。凡士林、嬰兒油、一般乳液皆屬油性潤滑液，須特別留意。

陳鈺昕分享，4守則安全又盡興：

1.全程使用保險套：安全守則第一步，避免體液直接接觸、隔絕病菌入體。

2.使用專業潤滑液：建議使用前先進行皮膚測試，確認無過敏後再使用。

3.前戲做好做足：適當前戲幫助雙方身體放鬆，降低過程中受傷機率。

4.接種HPV疫苗：事前完成疫苗接種，遠離性病及其他疾病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法