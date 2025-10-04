自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》圖方便口水當潤滑液？ 醫：當心感染 選專業產品更安心

2025/10/04 19:53

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，雖然口水中含有部分天然消毒成分，但同時也帶有上億個細菌，甚至可能夾帶病毒，加上潤滑效果短暫，反而容易造成感染或黏膜受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，雖然口水中含有部分天然消毒成分，但同時也帶有上億個細菌，甚至可能夾帶病毒，加上潤滑效果短暫，反而容易造成感染或黏膜受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在親密時刻，許多人為了「省錢又方便」會直接以口水當潤滑液使用，但這樣的做法其實潛藏健康風險。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，雖然口水中含有部分天然消毒成分，但同時也帶有上億個細菌，甚至可能夾帶病毒，加上潤滑效果短暫，反而容易造成感染或黏膜受傷。若想在激情時刻盡興又安心，選擇合適的專業潤滑液並遵守安全守則，才是保護雙方健康的關鍵。

口水真的能當潤滑液？

陳鈺昕說明，口水是由99%水分和少量電解質、澱粉酶、抗菌物質、蛋白質等形成，主要功能是幫助消化、抵禦病菌入侵，以及維持口腔內的酸鹼平衡；雖然口水中含有天然的消毒成分，但人類口腔中同時有大量細菌存在，根據研究，每1毫升的口水中約含有一億個以上的細菌，細菌種類更是多達500-700種，因此使用口水當潤滑液可能引發更多的負面風險。

口水當潤滑液的潛在風險

1.微生物感染風險：口水中含有多種細菌與特殊成分，部分會刺激皮膚黏膜、或破壞私密處菌叢生態與酸鹼平衡，引起過敏或發炎反應（如：尿道炎、陰道炎、攝護腺炎）。

2.皮膚損傷機率提高：口水中主要成分是水，水分會快速蒸發，因此潤滑效果短暫且不持久，若反覆磨擦恐導致皮膚或黏膜損傷風險增加。

3.病毒間接傳播隱患：若是口腔中有潰瘍或出血，透過口水接觸（接吻、口交）仍有可能傳染病毒（如：HIV、#HPV、皰疹病毒、披衣菌等）。

專業潤滑液怎麼選？

水性潤滑液：陳鈺昕提到，以水為基底的潤滑液種類，清爽易清洗，適合搭配保險套或情趣用品使用，唯持久力較弱需補擦。

矽性潤滑液：陳鈺昕表示，不含水分、質地較油，適用於有水的環境，可搭配保險套使用（不適用於矽膠情趣用品），需使用肥皂或清洗劑來洗淨。

油性潤滑液：陳鈺昕說明，主要成分為椰子油等天然油脂，質地濃稠、潤滑效果強，但會分解 乳膠，不建議與乳膠保險套與情趣用品合併使。凡士林、嬰兒油、一般乳液皆屬油性潤滑液，須特別留意。

陳鈺昕分享，4守則安全又盡興：

1.全程使用保險套：安全守則第一步，避免體液直接接觸、隔絕病菌入體。

2.使用專業潤滑液：建議使用前先進行皮膚測試，確認無過敏後再使用。

3.前戲做好做足：適當前戲幫助雙方身體放鬆，降低過程中受傷機率。

4.接種HPV疫苗：事前完成疫苗接種，遠離性病及其他疾病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中