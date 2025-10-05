健康網》健康烤肉不怕胖 醫授5招聰明過中秋

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，只要烤肉選瘦不選肥、搭配蔬菜、減少醬料、月餅甜點少吃、補鈣食材一起吃，就能健康過中秋。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節快到了，團圓氣氛雖然最重要，但要是吃過頭，還是會對身體造成負擔。怎麼吃，才能兼顧「團圓氣氛」又「健康零負擔」？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，只要烤肉選瘦不選肥、搭配蔬菜、減少醬料、月餅甜點少吃、補鈣食材一起吃，就能健康過中秋。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，5招聰明應戰中秋：

●烤肉選「瘦」不選「肥」：五花肉、香腸雖然香，但脂肪含量爆表。建議挑雞胸肉、里肌肉，或換換口味試試海鮮，少一點飽和脂肪，腸胃負擔也跟著少。

●烤肉配菜少不了：不要只有肉！筊白筍、菇類、玉米筍、玉米都是烤肉好朋友。纖維幫你中和油膩感，腸胃蠕動不卡卡，吃得更舒服。

●醬料能減就減：烤肉醬、沙茶醬看似提味，其實都是「隱形高鈉陷阱」。改用檸檬、蒜頭、香草來調味，或自己調低鹽醬汁，美味一樣不打折。

●月餅甜點淺嚐就好：蛋黃酥、綠豆椪真的很療癒，但一顆就可能超過半天熱量。建議切小塊分食，想吃又不怕熱量爆表，甜蜜不用變負擔。

●補鈣食材一起上桌：中秋烤肉別忘了也能「養骨本」！像是豆干、毛豆、起司片、小魚乾，都是不錯的補鈣來源。搭配維生素D食材（鮭魚、雞蛋）或曬曬太陽，更有助於鈣吸收，讓骨頭在團圓時也更強壯。

陳鈺泓提醒，中秋最重要的是「人團圓心快樂」，飲食只要抓住這5招，就能吃得盡興、顧到骨頭健康，不用擔心「月圓人也圓」啦！

