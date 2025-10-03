自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

樂生醫院76歲漢生院民忍痛抗癌 50年後她再度回「家」

2025/10/03 21:55

黃鳳離開樂生50年後再度入住，她也是9月份壽星，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。（樂生醫院提供）

黃鳳離開樂生50年後再度入住，她也是9月份壽星，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。（樂生醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中秋節前夕，衛生福利部醫福會副執行長王裕煒至樂生療養院與漢生院民共度，院方除安排中秋晚宴，也藉餐會為7到9月生日的院民慶生，其中，76歲院民黃鳳是壽星之一，她離開社區50年後再度住進樂生，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。

醫福會副執行長王裕煒到樂生醫院與院民共度中秋。（樂生醫院提供）

醫福會副執行長王裕煒到樂生醫院與院民共度中秋。（樂生醫院提供）

樂生醫院目前有52位漢生病院民，由院方肩負照護院民的醫療與生活任務，院方每季舉辦慶生會，中秋節、春節也舉辦聚餐，院方表示，本季壽星黃鳳9月27日生日，剛滿76歲的她，也是堅韌的抗癌鬥士。

黃鳳分享，自己8年前罹乳癌，發現時已是末期，因罹漢生病緣故，醫師評估無法進行化療與標靶治療，8年來她歷經多次大小手術與抗生素注射，醫師更一度發布病危通知，但她憑藉意志力與信仰克服難關，如今她安居在園區七星舍休養，生活無憂、心無罣礙，甚至有餘力照顧其他生病的院民，展現互助大愛。

院方表示，黃鳳於1959年進入樂生，1975年回歸社區，與家人同住50年後，今年8月她再度搬回樂生，她說，感謝院方的照料，也多虧樂生醫院每年定時為院民安排健檢，讓她及時發現罹癌，當得知樂生園區院民宿舍完工整修，便決定回到樂生院。

院長王偉傑表示，漢生院民長輩們以院為家，數10年來與員工已情同家人，現在院民們日趨高齡化，樂生將持續提供高齡友善與長期照護服務，提供院民及社區居民全方位的優質醫療與全人照護。

黃鳳離開樂生50年後再度入住，她也是9月份壽星，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。（樂生醫院提供）

黃鳳離開樂生50年後再度入住，她也是9月份壽星，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。（樂生醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中