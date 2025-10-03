樂生醫院76歲漢生院民忍痛抗癌 50年後她再度回「家」

黃鳳離開樂生50年後再度入住，她也是9月份壽星，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。（樂生醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中秋節前夕，衛生福利部醫福會副執行長王裕煒至樂生療養院與漢生院民共度，院方除安排中秋晚宴，也藉餐會為7到9月生日的院民慶生，其中，76歲院民黃鳳是壽星之一，她離開社區50年後再度住進樂生，特別分享抗癌8年的心路歷程，鼓勵大家無懼病痛、勇敢向前走。

醫福會副執行長王裕煒到樂生醫院與院民共度中秋。（樂生醫院提供）

樂生醫院目前有52位漢生病院民，由院方肩負照護院民的醫療與生活任務，院方每季舉辦慶生會，中秋節、春節也舉辦聚餐，院方表示，本季壽星黃鳳9月27日生日，剛滿76歲的她，也是堅韌的抗癌鬥士。

黃鳳分享，自己8年前罹乳癌，發現時已是末期，因罹漢生病緣故，醫師評估無法進行化療與標靶治療，8年來她歷經多次大小手術與抗生素注射，醫師更一度發布病危通知，但她憑藉意志力與信仰克服難關，如今她安居在園區七星舍休養，生活無憂、心無罣礙，甚至有餘力照顧其他生病的院民，展現互助大愛。

院方表示，黃鳳於1959年進入樂生，1975年回歸社區，與家人同住50年後，今年8月她再度搬回樂生，她說，感謝院方的照料，也多虧樂生醫院每年定時為院民安排健檢，讓她及時發現罹癌，當得知樂生園區院民宿舍完工整修，便決定回到樂生院。

院長王偉傑表示，漢生院民長輩們以院為家，數10年來與員工已情同家人，現在院民們日趨高齡化，樂生將持續提供高齡友善與長期照護服務，提供院民及社區居民全方位的優質醫療與全人照護。

