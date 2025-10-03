自由電子報
健康 > 杏林動態

斥資180億 台中市首座市立醫院由中國附醫BOT

2025/10/03 19:45

斥資180億打造/. 台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建、營運，9月24日已展開試營運。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕斥資180億打造的台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建、營運，9月24日試營運，試營運1週，門診已突破2600人，還有遠從花蓮來就醫的心肌梗塞病人，接受心導管手術，恢復健康。院長張坤正說，該院以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」為核心，提供醫療中心等級的醫療服務。

台中市立醫院位於北屯廍子地區的太原路上，原址是「老人」醫院、「復健」醫院，張坤正表示，市醫保留「老人」、「復健」，因應超高齡社會需求，做「全齡全程照護」，整合了「急重症醫療」、「術後復健」和「智慧長照」等服務，涵蓋從預防到治療、從急救到長照的全方位照護。

市立醫院提供內、外、婦、兒、急等專科醫療服務，以及長照安養與失智診療均同步啟動，38個專科及門診。目前除精神科外，其餘已提供服務。

醫師陣容堅強，張坤正為心臟科權威及首任院長，5位副院長也皆為名醫，分別為整形外科李建智、復健科莊天佑、神經外科李漢忠、骨科張建鈞，以及心臟內科陳建鈞，共同負責專科醫療與院務管理；逾百名護理師也就位，醫院也設有護理師全新宿舍。

台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」試營運1週，就醫人數突破2600人。（記者蔡淑媛攝）

張坤正表示，市醫光是台中市的服務範圍就有70萬人，也有不少中彰投苗患者來就醫，開業日即啟動包括心導管治療、微創脊椎手術在內的高難度醫療服務，另心臟3D立體定位導管消融、心房顫動脈衝場消融等最新技術也能執行，廣納全齡需求，服務遍及全台。

心肌梗塞病人張先生感謝醫療團隊，他表示這次是第4次因冠心病接心導管手術，副院長、心臟內科醫師陳建鈞表示，張先生病情複雜。經團隊縝密評估後，決定採用健保有條件給付的刀片氣球及塗藥氣球治療，既能打通血管阻塞，也可降低再度狹窄的風險，大幅縮短康復時間，患者隔即能出院。

遠從花蓮來就醫的心肌梗塞病人，接受心導管手術，恢復健康。（記者蔡淑媛攝）

