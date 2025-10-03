健康網》原本要買菜卻買成蛋糕？日本網紅醫談5大成人ADHD特徵

不少成人飽受ADHD困擾卻渾然不知；日本網紅、精神科醫師河合佐和提出5項成人ADHD患者常見的狀況，並提出建議。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少成人實際上飽受注意力不足過動症（ADHD）所苦，卻渾然不知。鹽釜口可可羅診所（塩釜口こころクリニック）院長、精神科醫師河合佐和（さわ）在擁有11.2萬位訂閱者之頻道中，透過影片，以及情境短劇的方式，生動地展現了注意力不足過動症（ADHD）患者在日常生活和工作中的五個常見特徵與困擾，並提供相應的解決建議。

河合佐和說明，ADHD 患者的五個常見特徵有

●健忘：例如太太請先生去買菜，結果先生被路上的甜點吸引，只買了甜點，卻忘了買原本要買的菜。

醫師解析與對策：ADHD 患者的注意力容易被新事物吸引，導致忘記原本的目的。

建議對策：外出購物時，務必使用手機或紙本備忘錄，將要買的東西寫下來。

●不擅長排定優先順序：例如主管要求部屬緊急完成一份文件，但部屬因同事 A 和 B 後續也交辦了其他工作，將所有任務混在一起，無法區分輕重緩急，導致緊急文件在截止時間前兩小時還未完成。

醫師解析與對策：面對多項任務時，ADHD 患者難以判斷「從哪裡開始」或「哪個最重要」。

建議對策：當感到不知所措時，應向同事或主管尋求協助，請他們幫忙判斷工作的輕重緩急。

●不擅長整理：例如朋友到家裡作客，發現家裡雜亂不堪，滿地都是物品、報紙和未摺疊的衣物。此外，主角還忘記歸還向朋友借的書，且書可能被埋在家中找不到。

●醫師解析與對策：ADHD 的特徵之一是不擅長整理整頓，辦公桌可能堆滿文件，家中可能無處下腳，且「用完就放著」的情況很常見。

建議對策：意識到自己有整理障礙，盡量不要增加物品；如果借來的東西容易弄丟或忘記歸還，乾脆就不要向別人借東西。

●對不感興趣的話題無法專心聆聽：當事人在與同事聊天時，同事發現主角完全心不在焉，思緒已經飄到與當前對話無關的事情，無法專注聽完對話內容。

醫師解析與對策：ADHD 患者的注意力容易被更感興趣的內部思緒取代。

建議對策：在需要專心聆聽的場合，應將可能分散注意力的物品（如手機）移開，將注意力集中在對話本身。

●注意力不集中、粗心大意：媽媽告訴女兒要小心地板上未乾的畫作，但當門鈴響起，媽媽著急去應門時，不小心就踩到了畫作。

醫師解析與對策：即使知道不該做某件事，但在分心或緊急情況下，仍會因為注意力分散而犯錯。

建議對策：讓周圍的人理解，患者有粗心大意的特質；以及環境也需要調整，例如將東西放在不會經過的動線上，減少錯誤發生的機會。

不只兒童，成人也可能飽受ADHD困擾，且渾然不知自己總是有些壞習慣的根本原因。示意圖。（圖取自shutterstock）

