月圓人團圓 孩子身材不圓 台南40元營養午餐也能過中秋

東光國小中秋特餐，當歸鴨麵線、鮑菇炒萵苣、中秋月餅。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕月餅、烤肉、柚子樣樣有，中秋美食怎麼能少？台南校園營養午餐每日平均費用約4、50元，今（3）日超有創意就能端出「中秋特餐」，把節慶食材變成健康料理。孩子們不只吃到中秋氛圍，還能兼顧營養與身材，月亮圓、人團圓，身材可不要圓！

學校營養師用心以「中秋慶團圓」為主題，精心規劃節慶主題菜單，結合在地食材如麻豆區盛產的柚子，「柚」寓意「佑」，象徵吉祥、護佑之意，透過美味又寓意十足的中秋特餐，獻上滿滿佳節祝福，讓孩子們認識「在地、永續、感恩」理念。

安佃國小、協進國小與將軍國中選用在地食材，將柚子與烤肉必備的筊白筍巧妙入菜，不僅增添節慶氣氛，更富含膳食纖維，幫助腸道蠕動、清爽解膩。但營養師也提醒，柚子雖然營養豐富，仍需適量攝取，以免造成腹脹、消化不良等腸胃不適。

東光國小及仁德國小推出中秋月餅、玉兔包及香甜柚子，讓孩子們宛如參加月亮上的派對。佳里國中精心規劃香酥秋刀魚、柚香南瓜鮮蔬及素燒烤等餐點，讓葷食與素食的學生都能共享節慶氛圍，印證學校午餐不僅是營養的來源，更是文化傳承與飲食教育的重要平台。

教育局長鄭新輝說，此次中秋節特餐，學校營養師展現專業巧妙結合廚師手藝，讓孩子吃出健康、瞭解文化，讓營養午餐成為一堂美味又有意義的營養教育課。

協進國小中秋特餐，糙米飯、柚香雞、莎莎醬海鮮、清炒豆芽菜、紫菜蛋花湯、柚子。（南市教育局提供）

仁德國小「玉兔中秋餐盤」，薏仁飯、梅子燒肉、玉兔包、有機菜、蘿蔔玉米雞湯、文旦。（南市教育局提供）

仁德國小學生開心享用中秋特餐。（南市教育局提供）

