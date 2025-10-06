限制級
健康網》「瓜中之王」甜蜜又多汁 營養師：「這」類人注意攝取量
〔健康頻道／綜合報導〕阿露斯網紋洋香瓜有「瓜中之王」的美譽，不僅外型優雅、網紋精緻，甜度可達15～18度，果肉細緻多汁、香氣濃郁，更是中秋至春節送禮與餐桌上的人氣水果。臺北農產於臉書專頁發文分享，由於栽培過程講究，一株只留一果，養分全數集中，讓每一顆都格外嬌貴。營養師高敏敏提醒，香瓜屬於高鉀水果，一般人適量享用即可，但腎臟功能不佳或洗腎患者，仍需特別留意攝取量。
臺北農產分享，阿露斯網紋洋香瓜特色：
1.立體精緻的網紋、甜度可達15～18度。
2.綠色或橘色果肉。
3.多汁軟綿、細緻口感。
4.帶有迷人的麝香香氣。
臺北農產指出，因為洋香瓜喜歡溫暖、怕潮濕，又容易受病蟲害侵襲，多用溫室以及直立掛藤式栽培，而阿露斯品種的網紋洋香瓜一株只留一果的方式，把所有養分集中到單一顆果實上，也因為如此顯得嬌貴。
網紋的小祕密
臺北農產表示，洋香瓜在小時候表皮是光滑的，隨著果肉膨大，外皮被撐裂，傷口癒合後就形成網紋，這個過程叫做「掛網期」。網紋越密集、越立體，通常代表甜度越高，風味也更香濃。阿露斯主要產季是中秋到春節，正好是送禮、聚會最受歡迎的時節。
高敏敏於臉書提醒，香瓜是高鉀水果，每日建議限量攝取半顆、少量切片；攝取過多高鉀食物會讓腎臟工作量增加，惡化腎功能。洗腎或慢性腎臟病患者，應由專業營養師個別化指導攝取量與水果種類。
