健康網》10大塑化劑毒害陷阱！ 醫揭NG生活習慣超傷腎

洪永祥診所院長洪永祥表示，塑化劑常經由食入、吸入與皮膚吸收進入人體。如邊吃東西邊滑手機，也有可能把塑化劑吃下肚；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塑化劑在現代生活中無所不在，可說是隱藏健康殺手之一。洪永祥診所院長洪永祥表示，塑化劑常經由食入、吸入與皮膚吸收進入人體，如邊滑手機邊吃東西、使用錯誤容器微波食品、常喝酸或熱的外帶手搖飲、外帶熱湯用塑膠袋盛裝、愛捏紓壓玩具、喜歡香味濃重的沐浴乳，常接觸塑膠地墊等10大NG生活行為或習慣，都會導致接觸塑化劑，增加傷腎風險。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，長期低劑量、多路徑暴露於塑化劑中，對身體內分泌、代謝、性別發育，甚至與乳癌、子宮內膜癌均相關，尤其國內研究發現，台灣人體內的塑化劑濃度，比歐美人高出2-7倍，推測可能與日常生活中頻繁接觸塑化劑有關。國外研究並指出，接觸塑化劑越多，腎功能指標惡化越嚴重。

請繼續往下閱讀...

此外，洪永祥也列出以下台灣人最常遇到的10個生活塑化劑陷阱：

邊滑手機邊吃東西

許多材質不良的廉價手機保護貼與保護殼，往往含有超標的塑化劑重金屬等物質，當你邊滑手機邊吃東西，手中沾滿的塑化劑也直接吃進肚子。

●建議解方：不要邊滑手機邊吃東西，滑手機後記得要洗手，且選擇通過歐盟規範或明確標示無塑化劑的產品，以降低健康風險。

微波食物使用錯誤容器與保鮮膜

高溫會讓塑化劑釋放出染污物到食物中，尤其油脂或酸性食物更易帶走塑化劑分子。如塑膠、美耐皿等容器絕對不能放入微波爐中，使用保鮮膜接觸到含油與高熱食物，也是暴露於塑化劑風險。

●建議解方：1.微波加熱改用耐熱玻璃、陶瓷與合格微波專用容器；2.食物保存若必須加蓋，先降溫再蓋，食物不要接觸到保鮮膜；3.超商買微波食物，可帶回家換安全專用容器再微波。

常喝熱或酸的外帶手搖飲且喝很久

塑膠杯身、封膜與吸管在熱飲或高糖、酸性飲料中，會提高溶出風險。尤其台灣手搖的品項太多，接觸頻率實在太高，不可小覷。

●建議解方：1.儘量減少喝手搖飲的頻率；2.自備不鏽鋼／玻璃保溫杯；3.少點過燙、過酸的飲品；4.若無替代安全容器，盡量當場飲用，別讓飲料在塑膠杯中放太久。

熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋

塑膠袋裝盛熱湯，滾燙液體直接接觸塑膠，就變成滿滿塑化劑的一餐。台灣飲食外帶文化盛行，更是讓三餐暴露在高塑化劑風暴中。

●建議解方：減少三餐外帶頻率，且外帶熱食避免使用塑膠袋，可自備玻璃、陶瓷、不鏽鋼等安全容器，回家倒出分裝或再加熱。

使用塑膠瓶裝熱水或酸性茶飲

運動風氣盛行下，許多市售冷水塑膠瓶輕巧好攜帶，其設計僅是用來裝冷水，並非專用的保溫瓶，若不小心裝了熱水，甚至酸性茶飲，溫度酸度會增加塑化劑析出。

●建議解方：外出攜帶冷熱水使用不同的容器，裝熱水或茶飲建議買一個好的不鏽鋼或耐熱玻璃水瓶，另外使用過久的老舊塑膠冷水瓶建議汰換。

常吃炸雞排等外帶油炸食物

塑化劑是「親脂性」物質，極易溶於油脂。一次性免洗餐具或外帶包裝品質常參差不齊，因此脂肪含量較高的外帶油炸食物，如炸雞排等，塑化劑含量相對也較高。

●建議解方：減少吃高溫油炸的食物，用陶瓷或玻璃、不鏽鋼等器皿盛裝食物，也不要用保鮮膜包覆高油食品，以免不必要的風險。

常用紓壓玩具

紓壓玩具如捏捏球、史萊姆等，材質常為PVC（聚氯乙烯）塑膠、聚合物凝膠、香精油等，若未符合安全標準，可能潛藏環境荷爾蒙或塑化劑等對人體有害的物質。

●建議解方: 選購有檢驗標章、品牌明確的產品，避免長時間接觸，並避免將玩具靠近口鼻或放入口中，使用後並記得正確洗手。

喜歡香味特濃的香皂、乳液、沐浴乳

塑化劑常被用來當作產品的「定香劑」，以維持並延長香氣的存在。所以經常出現在洗面乳、沐浴乳、洗髮精、香水、保養品等產品中，經由皮膚吸收造成毒害。

●建議解方：避免香味太濃的產品，保濕乳液接觸皮膚時間長，務必閱讀產品標示，避開含有特定化學定香劑、塑化劑的產品，尤其肝腎衰竭、老人孕婦與幼童接觸須更謹慎。

喜歡咬橡皮擦

大部分橡皮擦是由聚氯乙烯（PVC）等含氯塑膠製成，通常會添加塑化劑以增加其柔軟度，咬到橡皮擦可能攝入鄰苯二甲酸酯類塑化劑等有害物質，危害健康。

●建議解方：不要咬橡皮擦筆蓋等塑膠類文具。

愛坐在塑膠地墊上吃東西

很多爸爸媽媽喜歡坐在塑膠地墊上野餐或是餵小孩吃東西，這些塑膠地墊材質往往含塑化劑，一旦在上面吃東西，容易染污雙手與食物，造成大量食入塑化劑。

●建議解方：選天然材質或標示無塑化劑的地墊產品，不要在塑膠地墊上吃東西或餵小孩，在地墊上活動後務必確實洗手。

洪永祥說，除避免上述10大不良生活習慣與行為外，想遠離塑化劑毒害，還可從以下4方面著手：

1.勤洗手：高雄醫學大學的實驗發現，用肥皂搭配正確洗手6步驟能有效移除塑化劑達95%，尤其是滑過手機、摸過塑膠玩具或接觸過塑膠地墊後，一定要洗手後再吃東西。

2.多喝水：每天喝足體重3%-4%的水分及透過運動排汗，可加速身體代謝體內的塑化劑毒素。

3.多吃各色蔬果：蔬果中含有各種植化素，如茄紅素、胡蘿蔔素、花青素、葉綠素及葉黃素等，具有強大的抗氧化功能，可減輕塑化劑的毒害。

4.定期清除灰塵：分佈在室內環境中的鄰苯二甲酸酯塑化劑，最後可能被吸附或沉積在灰塵中，而被吸入或留存地板上。

洪永祥強調，塑化劑並非急性中毒，而是慢慢滲進身體的不痛不癢毒物，卻會在身體裡默默留下破壞。因此，避開生活中的10大塑化劑陷阱，也就是在為腎臟做長期保護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法