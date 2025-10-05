健康網》小米顧腸胃、促代謝 國健署：還能變身沙拉和醋

國健署提到，小米屬於「未精製全穀雜糧」，含有更多膳食纖維、維生素B群與礦物質，有助於腸胃健康、能量代謝與血液循環。不但能入飯、煮粥，還能變化成沙拉或調味料。（資瞭照）

〔健康頻道／綜合報導〕小米，是臺灣原住民族的重要糧食作物，不僅象徵著豐收與文化傳承，更是生活中不可或缺的主食來源。不僅用途廣泛，還是兼具傳統與創新的好食材。國健署在臉書專頁「食在好健康」分享，小米屬於「未精製全穀雜糧」，含有更多膳食纖維、維生素B群與礦物質，有助於腸胃健康、能量代謝與血液循環。不但能入飯、煮粥，還能變化成沙拉或調味料。

國健署說明，小米的營養價值有：

●富含膳食纖：可幫助腸胃蠕動，增加飽足感。

●維生素B群：維持能量正常代謝。

●鎂：維持神經與肌肉健康，有助於血液循環。

國健署提到，根據我的餐盤建議，每天至少1/3主食來自「維持原態」的未精製全穀雜糧，例如小米，其營養比精製白米更完整！

小米怎麼吃？

小米飯／粥：與白米混搭，口感軟綿，較純白米飯有更多維生素與礦物質。

小米燕麥粥：亦可搭配其他食材如燕麥、堅果、牛奶或豆漿，增加好的油脂與蛋白質。

小米沙拉：將煮熟的小米拌入蔬菜、水果、蛋白質食物與堅果或橄欖油，做成營養更均衡、口感更豐富的沙拉。

小米醋：可作為涼拌料理的低鈉醬汁，清爽又開胃，但仍需注意糖含量，建議適量使用。

國健署補充，小米不僅是傳統的延續，也是健康飲食的好選擇。下次不妨在餐桌上加入一點小米料理，享受自然的營養與文化的味道吧！

