自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》鏟子超人注意 醫警健康危害：記得戴口罩

2025/10/03 19:08

不少人到花蓮光復鄉災區當鏟子超人協助清淤；耳鼻喉科專科醫師林偉傑提醒幾項健康風險。（資料照）

不少人到花蓮光復鄉災區當鏟子超人協助清淤；耳鼻喉科專科醫師林偉傑提醒幾項健康風險。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人前往水災重災區花蓮光復鄉當「鏟子超人」，然現場災民與志工的健康與衛生也需要小心。除了小心割傷或是鉤端螺旋體等疾病外，若有過敏或氣喘病史，務必要戴上口罩防範病菌與粉塵，且隨身攜帶氣管擴張劑。同時接種疫苗後建議充分休息後再繼續工作。

台中中清誠心診所院長、耳鼻喉科專科醫師林偉傑在臉書粉專「耳鼻喉頭頸專科 林偉傑醫師」提醒花蓮光復鄉災區的朋友們，救災重建的同時，自己的衛生健康也需要注意。

林偉傑表示，除了預防外傷及流感，呼吸道疾病不容忽視，尤其原本就有過敏或氣喘病史的居民和志工，建議戴上口罩避免病毒細菌和粉塵的侵襲。由於泥塵多不僅會有懸浮粒子，也暗藏塵蟎，對於本身有呼吸道過敏或疾病的民眾，特別有威脅性，可能會有吸入性肺感染、呼吸不順甚至咽喉炎和氣喘。

林偉傑表示，如果本身有呼吸道過敏或氣喘病史的民眾投入救災，建議要隨身攜帶吸入劑或氣管擴張劑，以備不時之需。

由於目前進入流感流行期，公費流感及COVID-19疫苗接種對象，擴大到光復鄉全體居民及救災人員包括志工，但是部分民眾接種疫苗可能產生比較明顯的副作用，例如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等症狀，還是需要充分休息再投入救災工作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中