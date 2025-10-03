健康網》鏟子超人注意 醫警健康危害：記得戴口罩

不少人到花蓮光復鄉災區當鏟子超人協助清淤；耳鼻喉科專科醫師林偉傑提醒幾項健康風險。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人前往水災重災區花蓮光復鄉當「鏟子超人」，然現場災民與志工的健康與衛生也需要小心。除了小心割傷或是鉤端螺旋體等疾病外，若有過敏或氣喘病史，務必要戴上口罩防範病菌與粉塵，且隨身攜帶氣管擴張劑。同時接種疫苗後建議充分休息後再繼續工作。

台中中清誠心診所院長、耳鼻喉科專科醫師林偉傑在臉書粉專「耳鼻喉頭頸專科 林偉傑醫師」提醒花蓮光復鄉災區的朋友們，救災重建的同時，自己的衛生健康也需要注意。

請繼續往下閱讀...

林偉傑表示，除了預防外傷及流感，呼吸道疾病不容忽視，尤其原本就有過敏或氣喘病史的居民和志工，建議戴上口罩避免病毒細菌和粉塵的侵襲。由於泥塵多不僅會有懸浮粒子，也暗藏塵蟎，對於本身有呼吸道過敏或疾病的民眾，特別有威脅性，可能會有吸入性肺感染、呼吸不順甚至咽喉炎和氣喘。

林偉傑表示，如果本身有呼吸道過敏或氣喘病史的民眾投入救災，建議要隨身攜帶吸入劑或氣管擴張劑，以備不時之需。

由於目前進入流感流行期，公費流感及COVID-19疫苗接種對象，擴大到光復鄉全體居民及救災人員包括志工，但是部分民眾接種疫苗可能產生比較明顯的副作用，例如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等症狀，還是需要充分休息再投入救災工作。

