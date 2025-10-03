開打首日創新高!屏縣公費雙疫苗 中秋連假也能打

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（2025）年公費流感疫苗及新冠疫苗本（10）月1日正式開打，屏東縣單日接種量創新高，首日流感疫苗接種1萬3427 人、新冠疫苗接種6115人，雙破去年單日最高紀錄；中秋連假衛生所及合約醫療院所增設疫苗接種站，守護民眾健康無假期。

屏東縣政府衛生局今（3）日表示，因應今年民眾接種踴躍，中秋連假期間衛生所及合約醫療院所增設疫苗接種站，便利上班族利用假日攜家中幼童及長輩前往接種疫苗，共築家庭防護網。

請繼續往下閱讀...

衛生局長張秀君表示，流感已進入流行期，10月接下來還有3次連續假期，人潮南來北往勢必增加上呼吸道傳染病傳播風險，且接種疫苗後需2週才能產生足夠保護力，呼籲65歲以上民眾、學齡前幼兒及具潛在疾病等高風險族群務必儘早完成新病毒株疫苗接種，降低感染後重症及死亡的風險。

統計至10月2日，屏縣流感疫苗接種2萬6302人、新冠疫苗接種1萬1109 人；衛生局表示，全縣33鄉鎮市衛生所將於中秋連假首（4）日提供全天疫苗雙打服務，屏東火車站4日、5日及潮州火車站4日也有開設速打站，部分合約院所在連假期間也將持續開診，民眾可多加善用；雙十連假疫苗設站場次規劃中，相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/）查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法